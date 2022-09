Švejnar: Zastropování je málo, Češi s energiemi nešetří, chybí podněty k úsporám ve firmách i domácnostech

Úplné zestátnění energetické společnosti ČEZ, o němž se v souvislosti s řešením energetické krize diskutuje, by mohlo mít dlouhodobé politické důsledky. „Vneslo by to do veřejného prostoru směr, kterým by se mohly později ubírat ambice politiků,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz profesor Jan Švejnar, česko-americký ekonom, šéf Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) a ředitel think tanku IDEA.

Jan Švejnar Vystudoval ekonomii ve Spojených státech na Cornell University a Princeton University.

V letech 1994 až 2003 působil coby ekonomický poradce prezidenta Václava Havla.

. V roce 2008 kandidoval na prezidenta České republiky.

Je spoluzakladatelem a předsedou Výkonného a dozorčího výboru Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) a ředitelem think tanku IDEA.

Je profesorem a ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

A zcela bezprostředně by podle něj nastala jedna zásadní věc – zestátněná firma by automaticky přestala být obchodována na burze –, takže by o ní spotřebitelé neměli tolik informací, jako mají díky přísným burzovním pravidlům dnes. Což by mohlo mít negativní vliv na cenu energií. „Takže ČEZ vlastněný aspoň z části soukromými vlastníky je podle mne to lepší řešení,“ shrnuje Švejnar.

Zastropování cen energií, o němž rozhodla vláda, považuje za správné, avšak polovičaté řešení. Postrádá totiž složku, která by spotřebitele motivovala k energetickým úsporám.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte současnou hospodářskou politiku vlády?

Snaží se postupovat správným směrem a situaci řešit. Ale myslím, že doposud postupovala pomalu. Mnoho lidí už velmi citelně zaznamenalo zvýšení cen energií a vláda zatím nepřišla se silnými opatřeními.

Lidovky.cz: Zastropování cen energií nepovažujete za silné opatření?

Považuji, ale musí být provázáno s doprovodnými opařeními, která zatím chybí. Chybí podněty pro to, aby domácnosti i podniky zavedly úsporná opatření. A ani ve veřejném sektoru nejsou podstatná opatření patrná. Německo má už od léta regulaci například v tom, že se tam nevyhřívají bazény, neosvětlují se tam nyní památky. My jsme žádná taková opatření nepřijali a přitom jsme mnohem zranitelnější než oni.