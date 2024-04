Naděje pro Liberty: poptávka po oceli by se letos měla vrátit k růstu

Celosvětová poptávka po oceli by se v letošním roce měla zvýšit o 1,7 procenta, na 1,793 miliardy tun. V EU, kde loni prodeje oceli spadly o deset procent, na nejnižší úroveň od roku 2000, by se poptávka měla zvýšit o 2,9 procenta. Představuje to naději mimo jiné pro problémy zmítanou ostravskou huť Liberty.