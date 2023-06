Bydlení ze špejcharu. Architekti udělali ze sýpky krásný bytový dům

Příklad ze Sokolnic u Brna ukazuje, že na to jde jít i odvážněji a s památkáři se lze domluvit na výraznějších zásazích. Ze sýpky tam udělali bytový dům.

Barokní špejchar z roku 1745 leží v blízkosti zámku a zámecké zahrady. Developer chtěl zachovat co nejvíce historického, ale zároveň do objektu dostat bydlení.

Architekti hledali cestu, jak na to. Větší okna se snažili doplnit co nejvíce nenápadně. Zatímco malá okénka mají pravidelné rozmístnění, pozice těch větších je nahodilá, to proto, aby to neupoutávalo pozornost. Samotná okna jsou také hlouběji ve fasádě, opět aby na sebe neupozorňovala.

„Proces schvalování byl poměrně náročný, nutno však říct, že jednání s Národním památkovým ústavem bylo korektní a věcné,“ říká architekt Vladimír Kozumplík z Atelieru b9, který za přestavbou stojí. Projekt zdědili a museli jej právě kvůli průchodnosti přepracovat.

Kompromisem je například jižní fasáda, jež celá zůstala v původním stavu, respektive byla do původního stavu zrestaurována, a to včetně vstupního portálu. I přes nemožnost přidat okna na jižní stranu má nakonec každý byt svou lodžii. Z původní sýpky zůstalo maximum možného, včetně dřevěných sloupů, trámů i podlah.