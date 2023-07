Zemní plyn v Evropě zlevnil o polovinu. Díky teplé zimě i snížené poptávce

Zatímco loni 30. prosince se 1000 metrů krychlových plynu při termínových obchodech prodávalo přibližně za 845 dolarů, k letošnímu 30. červnu se podobné obchody uzavíraly v ceně kolem 425 dolarů. Tedy zhruba o 50 procent níže proti začátku roku.

Termínové transakce, označované anglickým slovem futures, jsou dohody o nákupu či prodeji plynu k určitému datu v budoucnu za předem dohodnutou cenu. Běžně se obchodují na burzách.

K poklesu přispěly relativně plné zásobníky

Loni v prosinci průměrná cena plynu v Evropě činila 1272 dolarů za 1000 metrů krychlových, ale pak v pololetí postupně klesala. Například v lednu na 712 dolarů (meziročně pokles o 21 procent), v únoru na 538 dolarů (pokles o 41 procent), v března na 488 dolarů (pokles o 60 procent), v dubnu na 477 dolarů (pokles o 55 procent), v květnu na 357 dolarů (pokles o 65 procent) a v červnu na 366 dolarů (pokles o 70,5 procenta).

K poklesu cen přispěly relativně plné zásobníky plynu, rekordní dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG), teplé počasí a také opatření k dobrovolnému snížení poptávky po plynu v EU. Kromě toho se v Evropě letos proti loňsku zvýšil podíl elektřiny vyrobené z větru.

Zaplněnost zásobníků v EU nyní přesahuje 77 procent a dodávky LNG v květnu dosáhly maxima za celou dobu sledování - šlo o 12,16 miliardy metrů krychlových, poznamenal TASS. Dodal také, že sezona odběrů plynu z evropských podzemních zásobníků skončila 6. dubna.

Zvládnout topnou sezonu v Evropě do značné míry pomohla teplá zima. Podle ruské plynárenské společnosti Gazprom ale není zaručeno, že totéž se bude opakovat i v příští topné sezoně a že nemusí být jednoduché naplnit zásobníky na loňskou úroveň vzhledem k politicky motivovanému odmítání ruského zemního plynu z plynovodů a většímu soutěžení o dodávky zkapalněného plynu.

Zveřejňování údajů Gazprom pozastavil

Vývoz plynu od Gazpromu do Evropy prostřednictvím plynovodů v prvním pololetí dosáhl zhruba 12,1 miliardy krychlových metrů, zatímco v celém loňském roce činil 62 miliard krychlových metrů, uvedla v pátek agentura Reuters.

Ta se odvolává na své výpočty vycházející z údajů o dodávkách přes Ukrajinu a prostřednictvím plynovodu TurkStream. V samotném červnu se export podle těchto údajů meziměsíčně zvýšil o 3,6 procenta na 66,8 milionu krychlových metrů denně.

Údaje o vývozu pocházejí od evropského sdružení provozovatelů soustav pro přepravu plynu ENTSOG a z denních zpráv Gazpromu o dodávkách přes Ukrajinu. Zveřejňování celkových údajů o svém exportu Gazprom pozastavil. Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů.

Vývoz ruského plynu do Evropy se zkomplikoval po ruské invazi na Ukrajinu, kdy EU v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko také loni zastavilo provoz plynovodu Nord Stream 1, který dodával ruský plyn po dně Baltského moře do Německa, a to až 167 milionů metrů krychlových denně.

Potrubí plynovodu Nord Stream 1, kterým Rusko posílalo plyn do Německa a dál do Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené exploze. Poškozen byl i plynovod Nord Stream 2, který byl vybudován vedle Nord Streamu 1, ale který plyn nikdy dodávat nezačal.