Efekt Taylor Swift. Hvězda v Paříži zastiňuje olympijské hry, zájem je obrovský

Už tento týden zahájí americká superhvězda svou evropskou část turné, a to právě na okraji Paříže v La Défense Aréně, kde se odehrají dokonce čtyři její koncerty. Lístky jsou beznadějně vyprodané a experti hlásí, že zájem o její vystoupení je dokonce větší než v případě letních olympijských her, píše Bloomberg.

Celková kapacita jednoho vystoupení zpěvačky Taylor Swift v Paříži se blíží hranici 40 tisíc míst, což je v porovnání s odhadovanou návštěvností letošních pařížských olympijských her silně podprůměrné číslo. Odborníci ale říkají, že ze strany těch nejbohatších je zájem o její koncerty asi pětkrát vyšší než v případě olympijských her.

„Podívejte se, co Taylor Swift udělala se Super Bowlem. Nyní zastiňuje i olympijské hry. Nikdy bych to nečekal,“ říká k fenoménu Jack Ezon, spoluzakladatel cestovní kanceláře Embark Beyond.

Strůjce úspěchu letošního Super Bowlu

Jack Ezon tím myslel schopnost oblíbené superhvězdy zvýšit povědomí o americkém fotbalu jen tím, že na několika zápasech podpořila svého přítele, kterým je hráč Travis Kelce. Experti se shodují na tom, že její zájem o americký fotbal se řadí k hlavním faktorům, díky kterému se letošní Super Bowl stal nejsledovanějším přenosem v historii Spojených států.

Nyní se horečka kolem Taylor Swift dostává do Evropy. V mnoha městech včetně Paříže tu však jsou v platnosti omezení pro předprodej vstupenek, což v praxi brání tomu, aby se ceny lístků několikanásobně vyšplhaly směrem vzhůru. Zkušenosti ze Spojených států ale ukazují, že někteří se za neopakovatelnou zkušenost neobávají zaplatit několik desítek tisíc dolarů.

Cestovní kancelář Embark Beyond letos pomohla se zprostředkováním a kompletním zajištěním pařížského koncertu více než 200 klientům. Průměrná délka zájezdu se pohybuje okolo tří nocí a většina ze zájemců je stráví v těch nejluxusnějších hotelech, mezi které se řadí třeba Le Bristol, Plaza Athénée nebo třeba Hôtel de Crillon.

Zájem mají hlavně matky a dcery

Za přibližně třetinou zájemců stojí dvojice matek a dcer, které si kvůli koncertu plánují vícedenní cestu do Paříže. Pětina klientů pak kromě Paříže plánuje navštívit i další koncerty, mezi které se řadí třeba Londýn.

Obrovský zájem o koncerty Taylor Swift přichází v době, kdy poptávka po letních olympijských hrách zaostává za původními odhady. Nejvíce na ni doplácí majitelé luxusních apartmánů, z nichž většina kvůli nedostatečnému zájmu postupně snižuje své ceny. Údaje společnosti Lighthouse ukazují, že i ceny pařížských hotelů se za posledních šest měsíců snížily o více než 30 procent.

Efekt Taylor Swift však experty nepřekvapuje. Podle odhadů agentury Bloomberg Economics přispělo první kolo jejích loňských koncertů ve Spojených státech k americkému hrubému domácímu produktu částkou 4,3 miliardy amerických dolarů (asi 99 miliard korun). Kromě americké ekonomiky pomohly koncerty této hvězdy citelně také k růstu singapurské či australské ekonomiky.