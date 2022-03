Cena plynu je až druhořadá. Nejdřív musíme řešit, kde ho vůbec vzít, varuje energetik

Lidovky.cz: Co jste si pomyslel, když se na začátku března objevila zpráva o ruském útoku na jadernou elektrárnu v ukrajinském Záporoží, vůbec největší v Evropě?

Že je to za hranicemi všech přijatelných limitů, které si člověk dokázal představit. Porušují-li se Ženevské konvence (obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými – pozn. red.) a další, jednak z toho jde větší hrůza a jednak člověk začíná pochybovat, zda ta parta je normální. Když si člověk představí, že se jedná o jadernou elektrárnu, která je nejblíž Rusku, jejich logiku už vůbec nechápu.