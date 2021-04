Tři koruny za kilo. Čeští sedláci vyprodávají brambory za výrobní náklady

PRAHA Tuzemští zemědělci volají o pomoc. Tisíce tun brambor zůstaly ležet v tuzemských skladech, kde je teď prodávají doslova za výrobní náklady kolem tří korun za kilogram. Restaurace jsou zavřené a školní jídelny nefungují, proto mají čeští pěstitelé brambor obrovský přebytek. V řetězcích se přitom podle prezidenta Agrární komory ČR (AK ČR) Jana Doležala prodávají i třikrát dráž.

„Ve čtyřech velkoskladech v Česku je možné nakoupit brambory za minimální cenu tři až čtyři koruny za kilogram. Do těchto velkoskladů brambory běžně vozí i menší producenti. Je nutné počítat s tím, že brambory v pytlích jsou po 25 kilech,“ napsala Agrární komora ve výzvě na svém facebookovém profilu. Konkrétně jde o sklady v Praze, Hradci Králové, Fryčovicích a Horní Cerekvi.



Podle Doležala se nejedná o koordinovanou kampaň, ale o aktuální výzvu, která má pomoci pěstitelům, jimž se kvůli pandemii a uzavření gastroprovozů nepodařilo včas vyprázdnit sklady.

„Cena za kilogram není pevně stanovena ani není jednotná, nicméně lze očekávat, že se bude pohybovat na úrovni výrobních nákladů pěstitelů s minimální obchodní přirážkou. To znamená přibližně tři až čtyři koruny za kilogram. Ve velkých supermarketech se přitom cena brambor běžně pohybuje na trojnásobku této hodnoty,“ řekl serveru Lidovky.cz Doležal.



Milion tun ve skladech EU

Podle předsedy Bramborářského svazu Josefa Králíčka ale výprodej ze dvora vyřeší situaci pouze částečně. „Musíme si uvědomit, že je v současné době na skladech v Evropské unii o jeden milion tun brambor víc ve srovnání s běžným stavem. Nejsou tam pouze brambory konzumní, ale také ty určené pro výrobu hranolků. Ty jsou většinou vyváženy do Jižní Ameriky nebo na Arabský poloostrov, ale letadla nelétají a kamiony nejezdí,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Králíček.

Připomněl, že loňská produkce byla vyšší, protože už nebylo takové sucho. V návaznosti na pandemii se tak problém s přebytky ještě zvýraznil.

Česko za rok vyprodukuje asi 700 tisíc tun brambor, domácí spotřeba je podle Českého statistického úřadu asi 70 kg na osobu. Až 150 tisíc tun musíme obvykle dovézt ze zahraničí. „Většina dodávek brambor k nám míří z Německa, ale i z Francie nebo Nizozemska,“ dodal Králíček.

A co se s přebytky brambor stane, jestliže je pěstitelé včas neprodají? Někteří zemědělci, kteří zároveň provozují bioplynové stanice, uvažují podle AK ČR, že pokud by nabízená cena byla extrémně nízká, více se jim vyplatí z brambor vyrobit elektrickou energii. To je nicméně krajní řešení.

„S malými producenty se nikdo nebaví“

Agrární komora zároveň upozornila na to, že sklady jsou plné i jablek. Předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík s tím ale nesouhlasí. „Ve skladu je sice 15 tisíc tun jablek, ale vůbec to neznamená, že by je nikdo nechtěl a byly za nízkou cenu. Jablek je v Evropě málo, ceny jsou normální, v obchodech možná i vyšší,“ řekl pro Lidovky.cz.

Problém s odbytem mají pouze někteří menší ovocnáři, kteří byli závislí na farmářských trzích. Případně také ti, kdo dodávali do školních jídelen. „Nemohlo se cestovat mezi okresy a starší generace se i bála. A řetězce se s někým, kdo má malou produkci, ani nebudou bavit. Mají nasmlouvaných několik málo velkých dodavatelů. My jsme vydali k přebytkům tiskovou zprávu a jediný, kdo se ozval, byl online supermarket Rohlík. Má zájem i o pár desítek tun,“ dodal Ludvík.