Škody po zemětřesení v Turecku mohou dosáhnout až deseti miliard dolarů

Hospodářské škody způsobené zemětřesením v Turecku se pravděpodobně budou pohybovat v rozmezí od jedné do deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 miliard Kč). Mohly by tak odpovídat až dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP) Turecka. Podle portálu CNN to vyplývá ze zprávy americké geologické služby USGS.