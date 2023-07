Nechcete zaplatit raději v korunách než v eurech? Hned bych vám řekl, na kolik vás to vyjde.“ To je otázka, s níž se může potkat český turista při svých cestách do zahraničí. Anebo ji vůbec neuslyší a rovnou mu při placení či výběru v bankomatu vedle částky v místní měně přistane před očima částka v korunách. Je to lákavé, ale...

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium