V Suezském průplavu uvázla loď s ukrajinskou kukuřicí, najela na mělčinu

Loď MV Glory, která má na délku 225 metrů, najela na mělčinu nedaleko města Kantara, které leží v egyptské provincii Ismáílíja. Podle Leth Agencies na místo vypluly remorkéry a pokoušejí se plavidlo znovu dostat na větší hloubku. Plavidlo uvázlo v části průplavu určené pro jednosměrný provoz.

Vlečné čluny se pokoušejí vyprostit norskou loď s 65 tisíci tunami ukrajinské kukuřice směřující do Číny. V roce 2021 loď zablokovala vodní cestu na šest dní, což zdrželo denní obchod v hodnotě devíti miliard dolarů.

Podle AP není zatím jasné, proč loď najela na mělčinu. V části Egypta, také v jeho severně položených provinciích, panovalo v neděli špatné počasí.

Suezský průplav, kterým prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy, zablokovala předloni v březnu na několik dnů v jeho jižní části přes 400 metrů dlouhá a 220 tisíc tun vážící kontejnerová loď Ever Given, která najela na mělčinu. Kontejnerová loď, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam.

Podobná situace se odehrála také v březnu loňského roku v USA, kdy kontejnerová loď Ever Forward najela v zálivu Chesapeake na mělčinu. I toto plavidlo, jako Ever Given, provozuje tchajwanská společnost Evergreen Marine.