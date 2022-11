Ukrajina zdraží tranzit ruské ropy. Vyšší ceny očekává Maďarsko i Slovensko

Ukrajina plánuje v příštím roce zvýšit poplatky za tranzit ruské ropy ropovodem Družba do východní Evropy. Od ledna by chtěla Ukrajina zvýšit poplatek za tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko o více než 18 procent na 13,60 eura (331 Kč) za tunu. S odkazem na provozovatele ukrajinské sítě ropovodů Ukrtransnafta o tom informovala agentura Bloomberg.