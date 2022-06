Recept na levnější paliva? Západní státy zvažují cenový strop na ruskou ropu

Invaze ruského prezidenta Vladimira Putina na nedalekou Ukrajinu a její globální ekonomické důsledky patří mezi hlavní témata třídenního summitu skupiny zemí G7 v bavorském alpském zámku Elmau. Na přesném mechanismu možného cenového stropu u ruské ropy se ale zatím pracuje a není ještě jisté, zda se na něm lídři států G7 nakonec shodnou. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Jednání se účastní představitelé z Německa, USA, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Summit, na který dorazil i zástupce Evropské unie, bude podle německého kancléře Olafa Scholze signálem jednoty demokratických mocností vůči ruské agresi.

Státy během několikadenního jednání hledají způsoby, jak omezit příjmy Kremlu z energetických zdrojů a zároveň zmírnit hospodářské dopady až nebezpečně rostoucí inflace. Tématem jsou však i snahy o omezení závislosti států Evropské unie na ruské ropě a zemním plynu.

Státy ze skupiny G7 chtějí proto omezit cenu, za kterou může Rusko svou ropu na trzích prodávat. Západ by to mohl realizovat prostřednictvím zákazu pojišťovat ruské lodě dodávající ruskou ropu nad určitou cenu za barel.

Pro jsou hlavně Spojené státy

„Cílem je stlačení ceny ruské ropy i snížení ruských ​​příjmů. Opatření mají zároveň umožnit, aby se na globální trh dostalo více dodávek ropy,“ řekla před pár dny americká ministryně financí Janet Yellenová.

Ačkoliv je možný mechanismus fungování cenového stropu v programu jednání představitelů skupiny států G7, není zatím zřejmé, zda se politikům skutečně podaří sladit podrobnosti možného fungování tohoto opatření. Spojené státy jsou ale přesvědčeny, že se společné řešení nakonec podaří najít, jak uvedl jeden z vysokých představitelů Bidenovy administrativy.

„Cílem je vyhladovět Rusko a Putina od jeho hlavního zdroje hotovosti a přimět snížit cenu ruské ropy, abychom pomohli zmírnit dopad Putinovy ​​války na pumpách,“ uvedl nejmenovaný přední představitel americké administrativy.

Někteří odborníci se ale k tomu návrhu staví poměrně rezervovaně. „Zajímalo by mne, proč s tímto opatřením nikdo nepřišel dříve. Proč něco podobného neudělaly Spojené státy třeba v případě Venezuely nebo Íránu. Z mého pohledu ten důvod spočívá v tom, že je jen velmi malá šance, že to skutečně bude fungovat,“ uvedl analytik agentury Bloomberg Julian Lee s tím, že by zavedení cenového stropu bylo jen obtížně monitorovatelné.

Evropská unie zatím není o tomto opatření plně přesvědčena, a proto o něm chce podrobněji jednat. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela není dohoda ještě během summitu pravděpodobná.

Evropská unie schválila na začátku června již šestý balík sankcí proti Rusku, jehož součástí je i zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga ale je dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba. To se týká i Česka, které tak bude mít možnost dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU až do prosince příštího roku.

Země G7 rovněž míří k zákazu dovozu zlata z Ruska, což je pro Moskvu významný exportní artikl. Zákaz již ohlásily USA, Kanada, Británie a Japonsko, naopak EU o něm chce ještě jednat.