Mražené pizzy i levná káva. Inflace v USA změnila chování spotřebitelů

„Američané začali svá auta používat méně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku méně tankují a raději své nádrže plní třeba ze čtvrtiny či z půlky,“ řekl pro portál CNN Business Arie Kotler, který je prezidentem a generálním ředitelem sítě čerpacích stanic Arko.

Kotler v posledních týdnech sledoval vzorce spotřebitelského chování na jeho čerpacích stanicích a přidružených večerkách s doplňkovým zbožím. Společnost provozuje po celých Spojených státech téměř 1 400 obchodů ve 28 státech. Většinou jde o menší města a venkov.

Spotřebitelé podle něj své nákupy v jeho provozovnách citelně omezili. „Když nyní Američané přijdou do obchodu, mnohem více přemýšlejí o tom, co si vlastně nakoupí. Když už do obchodu jdou, tak nakupují často na celý týden. Menší nákupy třeba o dvou položkách značně ubyly,“ Arie Kotler.

Větší balení a levnější káva

Vzhledem k tomu, že se američtí spotřebitelé nyní velmi zaměřují na výhodné ceny, změnila společnost Arko podle Kotlera svou nabídku i služby. Vsadila i na propagační akce, aby udržela obrat.

Američané začali nakupovat větší balení, což se týká třeba chipsů nebo limonád. Lidé totiž mají nyní tendenci utracené peníze přepočítávat na jednotkové ceny. Ty bývají u větších balení výhodnější.

Zvýšila se poptávka i po levné kávě, a i proto ve společnosti Arko nově vsadili na automatizované kávovary, díky kterým jsou ve firmě schopni šetřit náklady na pracovní sílu. „Díky našim novým kávovarům můžeme prodávat horkou i ledovou kávu za 99 centů,“ dodal pro CNN Kotler.

Mezi nejčastěji nakupované výrobky se nyní na amerických čerpacích stanicích řadí i mražené pizzy. „Mnoho lidí si teď nemůže dovolit jít do restaurace. Naše mražené pizzy stojí i kolem šesti dolarů a jsou nyní mezi zákazníky velmi oblíbené,“ dodal Kotler.