Vykřikovat, že nechceme migranty? Bez Ukrajinců bychom vůbec nemohli fungovat, říká developer

Lidovky.cz: Když jste zámek kupovali, tušili jste, kolik s tím bude práce?

Samozřejmě. Je to zapsaná kulturní památka. Nikdy ale nevidíte pod zem a nikdy nevíte, co vás čeká. V Česku je to tak, že riziko nese stoprocentně investor. V našem případě se našla středověká tvrz. Dokonce to byla památka evropského významu. Sjeli se na to památkáři z celé republiky. Nám to zásadním způsobem změnilo plány. Měly tam stát podzemní garáže. Museli jsme hledat cestu, jak památku zachovat pro další generace, a zároveň aby to dávalo smysl.