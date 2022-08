Válečná daň je nyní namístě. Je rozhodně lepší než sektorová či zvedání jiných daní, míní koordinátor NERV

Oproti prvnímu „Nervu“, který vznikl v roce 2010 za vlády Petra Nečase a kterého byl Procházka také členem, tvoří nynější složení rady dle něj spíše než akademici lidé s dynamickými názory. Velkým tématem NERV je nyní wind fall tax (překládá se jako zdanění mimořádného zisku – pozn. red.) a protiinflační balíček na pomoc domácnostem.

Lidovky.cz: V jakém stavu je dnes NERV?

Rada vznikla poměrně nedávno. Máme za sebou první setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS), na němž už někteří kolegové dokonce chtěli odevzdávat své návrhy, ale pan premiér si vymínil, že se na něm teprve rozdají úkoly. Takže rozdal úkoly a my v návaznosti na to vytvořili několik pracovních skupin: ekonomika domácností, veřejné finance, bydlení, dále řešíme energetické úspory i dopravní infrastrukturu. A shodli jsme se na tom, že v této fázi nemá smysl psát nějaké sáhodlouhé strategie, vymýšlet dlouhodobé reformní kroky. Na to třeba také vyjde čas. Nyní je však nutné hledat rychlá krátkodobá řešení, dobré nápady, jež by v dnešní velmi složité době mohly pomoci například těm nejzranitelnějším.