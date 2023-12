Dárek doslova za pět minut dvanáct: předplatné. Pořídit se dá na čokoládu, ponožky, a dokonce i kimchi

Štědrý den letos připadá na neděli, což ovlivňuje i termín, v němž lze objednávat dárky z e-shopů tak, aby byly doručeny včas. Řada e-shopů už dodání do Vánoc negarantuje, existují ale výjimky.

Výhodu pochopitelně mají ty obchody, jež disponují vlastní doručovací sítí, mezi ně patří např. největší český e-shop Alza či lékárenská síť Pilulka. „Zákazníci mohou v tuto chvíli s jistotou objednávat s garancí doručení do Vánoc až do 22. prosince, a to včetně tohoto dne. Termín dodání bude případně prodloužen v závislosti na vývoji situace. Zmíněné datum platí pro možnosti doručení do AlzaBoxů a naší pobočkové sítě,“ upřesňuje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. Na pobočkách bude možné zboží vyzvedávat ještě 24. prosince dopoledne, otevřeny budou do 12 hodin.