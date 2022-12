Výprodejové žně letos začínají už před Vánoci. Jak nenaletět na falešné slevy?

Řada obchodů těsně před svátky upravila – rozumějme prodloužila – svoji otevírací dobu, což pomáhá rozmělnit přívaly zákazníků. Tradičně už svůj výprodej zahájila například IKEA.

Obecně však platí, že to pravé slevové období propuká až v prvních dnech nového roku a trvá obvykle do poloviny ledna. Dopomáhá tomu i současný trend, kdy čím dál více Čechů nachází pod stromečkem obálky s penězi, případně poukázky na nákup do konkrétních obchodů.

Vyjádřeno čísly, rozdíl mezi cenovkami platnými před Vánoci a těsně pod nich se nejčastěji pohybují v intervalu od 20 do 30 procent směrem dolů; u některého typu zboží může sleva atakovat i hranici 80 procent.