Vapování zdraží víc než tabák. Stát zavádí spotřební daň z e-cigaret, vyšší cena má odradit mládež

A to i přesto, že kapalné náplně do takzvaných e-cigaret neobsahují tabák jako klasické tabákové výrobky, ze kterých se spotřební daň tradičně odvádí. Cena nejběžnějšího balení – lahvičky s obsahem 10 mililitrů – v dubnu podraží ze zhruba stovky na 130 korun. Do čtyř let by se pak cena měla vyšplhat až na 220 korun.

E-cigarety se na českém trhu objevily už krátce po roce 2005, kdy byl tento čínský vynález patentován. Zařízení, ve kterém z tekuté náplně založené na propylenglykolu tvoří páru baterií žhavená spirálka, se ve světě stalo oblíbené zejména mezi mladou generací. Náplně se nabízejí v mnoha příchutích, neobsahují, a tedy ani nespalují tabák a mohou, ale nemusí obsahovat nikotin.