Britský antimonopolní úřad zkoumá praxi, kterou si oblíbily i řetězce v Česku

Regulátor mimo jiné posuzuje, zda je spravedlivé, aby ostatní lidé ke slevám neměli přístup, když věrnostní kartu z nějakého důvodu nemají.

Antimonopolní úřad loni v listopadu oznámil, že se zaměří na věrnostní karty, jako je Clubcard řetězce Tesco či Nectar konkurenčního řetězce Sainsbury’s. V úterý úřad oznámil, že zástupce řetězců kontaktoval a že výsledek zkoumání zveřejní v červenci. S kompletní revizí by měl být hotov do konce roku, uvedla agentura Reuters.

Úředníci se zaměří také na to, zda stanovování cen pro držitele věrnostních karet není zavádějící anebo jestli zákazníky neznevýhodňuje. Nárůst počtu supermarketů, které dávají nižší ceny pouze členům věrnostních programů, přinutil antimonopolní úřad k tomu, aby se začal situací zabývat. Snaží se tak pomoci v situaci, kdy se mnoho lidí kvůli vysoké inflaci potýká s krizí životních nákladů. To se projevuje zejména u cen potravin.

Je to opravdu výhodné?

Regulátor bude rovněž posuzovat, zda některé aspekty věrnostních programů nemohou zákazníky uvádět v omyl, například zda je nabízená cena pro držitele věrnostních karet skutečnou akcí nebo zda je opravdu tak výhodná, jak ji řetězec prezentuje. Úřad se zaměří i na to, zda tyto akce neznevýhodňují některé skupiny nakupujících, a rovněž na to, jak ceny pro držitele karet ovlivňují chování spotřebitelů a zda to má vliv i na způsob, jak mezi sebou supermarkety soutěží.

Antimonopolní úřad také zahájil iniciativu, jejímž smyslem je povzbudit lidi, aby používali jednotkové ceny. Podle úřadu mohou ušetřit i tím, když si budou umět porovnat ceny nikoliv podle balení, ale podle hmotnosti či objemu, a to pak srovnávat.

Věrnostní akce a slevy jsou oblíbené i mezi nakupujícími v České republice. Průzkum společnosti KRUK mezi více než tisícovkou respondentů loni v říjnu ukázal, že více než polovina českých domácností čeká s nákupy potravin právě na slevové akce, čtvrtina pak nakupuje pouze základní potraviny. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.