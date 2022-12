Jednoduchá velkolepost. Venkovská škola v Číně zaujala i festivalu architektury

Porota, v níž seděla i česká architektka Eva Jiřičná, ocenila především tradiční řemeslo, které přispělo k vytvoření nádherné stavby. Velké plus dostaly i schody, na nichž si děti mohou nejen hrát, ale najdou na nich i dost místa k sezení.

Vesnická knihovna od architektonického studia Condition_Lab rozhodně zaujme svou jednoduchostí, jde v podstatě o dřevěnou boudu bez zbytečností. Na druhou stranu jde v podstatě o velkolepou, důstojnou stavbu se vztahem k čínským tradicím. A nechybí jí ani hravost, která zapadá do dětského světa. Nevíme, zda učitelé nakonec dovolí lézt do nové knihovny i oknem, architekti ovšem tuto možnost navrhli.

Pohled na mapu ukáže, že Kao-pu v centrální provincii Chu-nan je opravdu zapadlá obec. Přesto i tam vzniká světová architektura. Vzniklo místo, kde mohou děti získat vztah k literatuře a možná také právě i k architektuře.

Vedle čistě účelových školních a průmyslových budov vypadá nová knihovna jako zjevení, které by mělo patřit do starých uliček čínských měst. Nabízí se tak otázka, zda by právě tato stavba mohla být inspirací i pro české školy, jež by do svých areálů z druhé poloviny minulého století také mohly dostat kus české tradiční architektury.