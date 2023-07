Prakticky všechny pivovary u nás, včetně Prazdroje, už loni zastavily na protest proti válečné politice Kremlu vývoz do Ruska a také do Běloruska. Platí to i pro našeho druhého největšího exportéra u nás, Budějovický Budvar. Ten sice licenční výrobu svých piv v zahraničí neumožňuje, ale co se týče klasického exportu doma vyrobených piv, dříve podle dostupných informací vyvážel do Ruska největší objemy z tuzemských pivovarů.

Chtěli bychom, ale nemůžeme