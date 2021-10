Venkov staví na tradici. Jak vypadají domy, ve kterých se lidé scházejí?

Jedním z příkladů moderního centra je komunitní objekt v jihomoravských Židlochovicích. Sestává ze tří budov, pro které je charakteristické především využití přírodního dřeva, jehož struktura je zachována i v interiérech.



Pro architekta Pavla Juru byl největší inspirací původní stav samotného místa. Objekty nebyly v nejlepším technickém stavu, proto bylo třeba provést radikální rekonstrukci a značné části budov postavit nově. „Centrum se skládá z novostaveb vepsaných do historické struktury. Nachází se v samotném historickém jádru obce a nepoznáte, co z toho je nové a co staré,“ říká Jura.

Nové komunitní centrum se nachází i v Opatovicích u Čáslavi. I zde se ve stavbě snoubí současná architektura s tradicí původního místa, avšak zde, v podání architektonického studia Rusina Frei, daleko svérázněji.

Objekt vznikl rekonstrukcí přes sto let staré chalupy. Architekti se rozhodli původní duch stavby co nejvíce zachovat. Celá stavba má i po opravách ráz selského stavení. Největší kontrast pak vytváří použití tmavé střešní krytiny, oken a dveří, které však v celku dodávají budově velice čistý a minimalistický vzhled.