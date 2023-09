Velký sál z domečků. Architektura někdy pomáhá vyčnívat, jindy naopak zapadnout

Nové zázemí letní hudební školy Marlboro Music School and Festival v roce 1951 založil pianista Rudolf Serkin. Díky němu má oceňovaná novostavba i českou stopu. Serkin se narodil v Chebu, díky svému nebývalému hudebnímu talentu ale už v devíti letech odešel za studiem hudby do Vídně a ve dvanácti hrál s Vídeňskou filharmonií.

Později se přesunul do Berlína, odkud ale musel s nástupem fašismu kvůli svému židovskému původu odejít do Švýcarska a později do USA. Patří mezi několik málo českých rodáků, kteří získali hudební cenu Grammy a Prezidentskou medaili svobody. Tu získal už jen Václav Havel.

Nová budova navazuje na dekády starou historii každoročních sedmitýdenních setkávání hudebních talentů, kteří se zde v rodinné atmosféře rozvíjí, obklopeni řadou výjimečných hudebníků. Celé generace už prošly právě tímto místem.

Nyní se setkávání z původních prostor přesunula do moderního prostředí se zkušebnami, koncertními sály a knihovnou s největší sbírkou komorní hudby na světě.