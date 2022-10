Větrání zajistí doma teplo. Proč vás bude stát zbytečné peníze větrání na ventilačku?

Doporučujeme

Pro efektivní zvládnutí topné sezony není důležité jen správné vytápění, klíčovou roli hraje i větrání. Ačkoliv by se mohlo zdát, že kvůli snaze ušetřit je lepší nechávat okna setrvale zavřená – to aby se netopilo „pánubohu do oken“ –, paradoxně jde o hojně se opakující chybu.