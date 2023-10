Vláda připravuje boom větrníků. Shoda je na instalaci elektráren v lesích, v krajině jich mohou vyrůst stovky

Do sedmi let jich má v Česku přibýt několik set. Jejich celkový výkon se tak zpětinásobí. Větrníky ale naráží na odpor obyvatel a investorům se je jen obtížně daří prosadit. Za poslední roky se nepostavily žádné. To se má změnit, a to hlavně díky protiruskému evropskému plánu. Vládou schválený návrh státní energetické koncepce stejně jako oslovení experti sází na to, že se je podaří vybudovat. Pomoci má výrazné usnadnění povolování, očekává se i větší vstřícnost obyvatel.

„Komunikace k místním“

Úsilí urychlit výstavbu má být doplněno „komunikací směrem k místní veřejnosti“, stojí ve vládním dokumentu Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Předpokládá se, že fotovoltaika se prosadí snadno, větru bude ale třeba pomoci.