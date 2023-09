Zacelení děr ve městě. Dostavbou pražského „kulaťáku“ se mohou inspirovat i v zahraničí

Lidé to mohou vnímat jako výhodu, někdy je to kus zeleně, kde se dá venčit pes, jindy prostor na zaparkování auta. Hlavně ale jde o plýtvání „městem“, které se jinak zbytečně rozrůstá na okolní pole.

Vítězné náměstí, jemuž se poměrně pochopitelně přezdívá Kulaťák, je příkladem dlouhodobě nevyužitého prostoru na mimořádně lukrativním místě. Stačí se podívat do mapy. Přímo na pozemku je vstup do stanice metra, vedle jsou zastávky tramvají a samozřejmě i autobusů hned do několika směrů. Autem je opodál vjezd do tunelového komplexu Blanka, tedy napojení na Městský okruh.

Po Evropské třídě je pak možné snadno dojet na Pražský okruh. Poměrně snadno jsou tak dosažitelné všechny části Prahy i výpadovky z města. Na letiště je to 20 minut taxíkem nebo půl hodiny MHD. Což jsou časy snů pro firmy, které sídlí na východní straně města. Pro ty, kdo by v lokalitě chtěli bydlet, je to zase pěšky kousek na Pražský hrad i do Stromovky. Tohle není místo, kde by šlo nechat parcely loukou a občas na nich uspořádat farmářské trhy.

Co s tímto místem dělat, hledala mezinárodní soutěž. Odborná porota vybrala jako nejlepší řešení to společné od nizozemského studia Benthem Crouwel Architects a českého OVA (Opočenský Valouch architekti). Dle verdiktu se nejlépe vypořádali se zadáním.