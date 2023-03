Vyskočí DPH až na 23 procent? Část koalice prosazuje změnu, zdražilo by oblečení, kosmetika i elektronika

Za oblečení, obuv nebo kosmetiku si možná do budoucna ještě připlatíme. Část vládní koalice totiž navrhuje zvýšit základní sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) z 21 na 23 procent. Podle TOP 09 a STAN by to mohlo zvýšit příjem do státního rozpočtu o desítky miliard korun.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč