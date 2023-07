Vláda zaplatí přes padesát milionů Michelinu za zařazení do gastroprůvodce

Podle informací Hospodářských novin by mělo jít celkem o 54 milionů za pětiletou službu: čtyři miliony za zpracování analýzy potenciálu tuzemského trhu a 10 milionů ročně za vydání průvodce.

„Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí,“ řekl k rozhodnutí kabinetu ministr dopravy Martin Kupka. Vláda se podle něj do projektu rozhodla vstoupit. „Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z jejich celkové útraty,“ poznamenal Kupka.

Zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance do toho vložené se podle Kupky velmi rychle Česku vrátí.

Podle zástupců gastronomie, kteří vládu opakovaně k uhrazení poplatku vyzývali, podpoří zařazení České republiky do průvodce Michelin gastroturismus, je marketingovou podporou pro Česko po celém světě a má reálný potenciál přivést turisty do regionů.

„Chválím vládu, že se nakonec podařilo rychle schválit. Škoda, že to muselo být až výzvě restauratérů. Mohli jsem se o tom bavit už od jara, ale Michelin je určitě dobrá zpráva pro rozvoj českého gastropodnikání a cesta správným směrem. A budeme rádi, když se s námi bude vláda bavit i o dalším rozvoji gastra, ve kterém pracuje přes 130 tisíc zaměstnanců a podniká v něm 30 tisíc podnikatelů,“ říká Luboš Kastner představitel Asociace restauratérů Apron.

Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala před 15 lety jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons, předloni jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Bohéme Bourgeois. V loňském roce Michelin doporučení pro Česko nevydal.