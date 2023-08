Vládní škrty nejsou dramatické, ale nutné. Recese je očistný mechanismus, říká ekonom

Lidovky.cz: Jaký vliv bude mít úsporný vládní balíček na budoucí vývoj HDP?

Jedinou hmatatelnou věcí, která by se mohla ze státního rozpočtu přenést do reálné ekonomiky, je schválené snížení valorizace penzí. To by se mohlo projevit ve druhé polovině roku. Nebudu-li počítat škrty ve výši 20 miliard korun, o nichž by se mělo rozhodovat v září. Ale ani tady bych neviděl žádný výrazný efekt. Byť připouštím, že z pohledu jednotlivce je snížení valorizací starobních důchodů hmatatelné. Z pohledu ekonomiky jde totiž pouze o drobné.