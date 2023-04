Na noční cestu vlakem do zahraničí si můžete „přibalit“ i auto. Jak na to?

Vyspat se můžete i vsedě v klasické sedačce, lůžkové a lehátkové vlaky však nabízejí vyšší komfort nočního cestování. V nabídce je mají oba velcí přepravci: České dráhy i RegioJet.

České dráhy provozují spoje ČD Night, které míří do Švýcarska, Rakouska, Polska, Maďarska a na Slovensko. Večer nebo v noci nasednete do vlaku, který vás během spánku dopraví do cílové destinace, samozřejmostí je služba buzení s předstihem před výstupní stanicí.

Můžete využít také linky NightJet rakouského přepravce ÖBB, se kterým České dráhy spolupracují. ÖBB realizuje noční linky po Rakousku, do Švýcarska, Itálie (Říma, Florencie, Benátek…), Belgie, Nizozemska, Německa a v sezoně i do chorvatského Splitu a Záhřebu. S RegioJetem můžete přes noc cestovat do Chorvatska, slovenských Košic a polské Přemyšle.