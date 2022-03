Jak uspořit? Použitá voda ze sprchy poslouží k praní i splachování, popisuje developer zelené vychytávky

Lidovky.cz: Dopadají na vás nějak odchody ukrajinských zaměstnanců do války?

My sami či sesterská Skanska, která nám dělá generálního dodavatele, zaměstnáváme jen minimum lidí z Ukrajiny. Ale u některých subdodavatelů tvoří i většinu zaměstnanců. Výstavba jde zatím dle harmonogramů. Na druhé straně podporujeme neziskové organizace, jež pečují o uprchlíky, a sami se aktivně zapojujeme do dobrovolnických aktivit. Zaměstnancům, kteří nyní mají ve válce rodiny či přátele, se snažíme vycházet maximálně vstříc a podporovat je.