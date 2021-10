Volkswagen posunul rozhodnutí o gigafactory na baterie o půl roku. Zájem má i Česko

O gigafactory Havlíček okrajově jednal předsedou představenstva Volkswagenu Herbertem Diessem. „Volkswagen má stále velký zájem, aby se gigafactory vybudovala v ČR, ale ty přípravy se protáhly,“ uvedl Havlíček po jednání.

Kvůli odkladu tohoto tématu podle Havlíčka sešlo z původně plánovaného jednání předsedy představenstva Volkswagenu s premiérem Andrejem Babiše. Podle Havlíčka na ministerstvu průmyslu pracovní skupina stále připravuje návrh investičních pobídek, které by projekt do Česka přilákaly. Vedle Česka jsou ale podle něj ve hře i další lokality, například v Polsku.

Továrna na autobaterie by mohla vzniknout v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1, v lokalitě Sokolov/Staré Sedlo nebo v Chebu. Havlíček již v létě podepsal s energetickou firmou ČEZ memorandum o podpoře projektu.

Vzniknout by mohlo až 7 000 nových pracovních míst s předpokládaným startem výroby v roce 2027. „Jednáme s několika potencionálními partnery, automobilkami i výrobci baterií. K otázce času - uvidíme, jak jednání budou pokračovat,“ uvedl po jednání mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Místo pokroku v přípravě továrny na baterie tak ministr Havlíček s předsedou představenstva skupiny ČEZ Danielem Benešem a šéfem představenstva Škoda Auto Martinem Jahnem podepsali memorandum o výstavbě několika tisíc dobíječek pro elektromobily. Dobíjecí stanice mají být zřízeny na nádražích a podél hlavních silničních tahů a napájeny uhlíkově neutrální elektřinou. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by takto mělo vzniknout do roku 2025 na tři tisícovky dobíječek.

To ale představuje jen zlomek z toho, co bude Česko potřebovat. Národní akční plán čisté mobility předpokládá, že do roku 2030 bude v Česku jezdit na půl milionu elektroaut, která bude muset obsluhovat sít 35 tisíc dobíjecích bodů.