Vysvětlete vysoké ceny cukru, vyzval ministr Nekula obchodní řetězce

„Rozhodně nechci zasahovat do volného tržního prostředí, ale přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Jak dodal, současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Oslovil proto obchodní řetězce, aby vysoké ceny cukru v obchodech vysvětlily.

„Chci po nich také informaci, kdy plánují snížit spotřebitelskou cenu na odpovídající a rozumnou výši,“ doplnil Nekula.

Ministerstvo zemědělství informovalo, že ceny, za který cukr dodávají výrobci, se podle statistik mezi loňským zářím a prosincem zvedly o 6,2 korun za kilogram, ale ceny v obchodech vzrostly více než dvojnásobně, a to o 14 korun.

„Ještě v září stál cukr 18,21 Kč a v prosinci už 32,23. Důvodem je, že se do prodeje dostal cukr z nové sklizně, u kterého se projevily zvýšené náklady výrobců za dražší energie a hnojiva, ale také nepřiměřené obchodní přirážky obchodníků,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Skandální, reaguje svaz obchodu

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR považuje vyjádření ministra Nekuly za skandální a hodlá se bránit. Podle svazu ministr projevil zásadní neznalost fungování trhu s cukrem.

„Pultová cena cukru se odvíjí od dvou základních věcí. První jsou každoroční tendry, které stanoví dodavatelské ceny na jeden rok a které naposledy proběhly na podzim loňského roku. Na nabídkách dodavatelů cukru bylo jasně patrné, že se snaží výrazně navýšit své ceny, přičemž většina z nich požadovala růst až o 100 % v jasné snaze zneužít stávající inflační prostředí a podstatně si navýšit zisk,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

„Toto extrémní navýšení dodavatelských cen obchodní řetězce kompenzují alespoň částečně tím, že cukr zařazují mnohem častěji do slevových akcí. V tomto režimu se ho v posledním období prodalo více než 70 procent, takže se každý, kdo sleduje nabídky slevových akcí, může vyhnout masivnímu zdražování ze strany dominantních dodavatelů cukru. I proto je použití ceníkových cen ministrem Nekulou v jakékoli statistice irelevantní, neboť zákazníci slevy na cukr pečlivě sledují a předzásobují se,“ doplnil Prouza.

„Pokud pan ministr myslel své prohlášení vážně, znamená to jen dvě věci. Zaprvé zásadní neznalost fungování zemědělského a potravinářského trhu a zadruhé nelegální snahu o určování cen, navíc mimo ekonomickou realitu a ve snaze přihrát další masivní zisky velkým zemědělcům na úkor běžných občanů. Záměr ministra Nekuly určovat ceny potravin je podle právníků v rozporu se zákonem a budeme se proto muset obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Záleží také na občanech, aby posoudili, jestli je přihrávání dalších masivních zisků agrobaronům to, co od ministra této vlády očekávají,“ uvedl Prouza.

Ministra Nekulu rovněž vyzval, aby problém s růstem cen řešil u zdroje. „Ochrana zájmu agrobaronů, od níž se zatím bohužel nepodařilo odstřihnout žádnému ministrovi zemědělství, pomáhá několika málo jednotlivcům a škodí spotřebitelům i trhu jako celku. Nemluvě o tom, že z miliardových zisků, které ministr Nekula přihrává agrobaronům, jsou mimo jiné financovány agresivní a lživé politické kampaně, což se neděje v žádné jiné evropské zemi,“ zakončil Prouza.