Změny ve windfall tax. Proti původním plánům má podle Jurečky platit už letos

„Podařilo se prosadit náš návrh, aby windfall tax platila také pro rok 2022. Bankovní i energetický sektor má neočekávané zisky kvůli válce, jde to z kapes občanů a tam se mají peníze vrátit. Jde však stále o návrh a finální podoba bude známa, až vše projedná Poslanecká sněmovna a Senát,“ uvedla na svém Twitteru Olga Richterová.

Někteří právníci ale dříve opakovaně upozorňovali, že takový krok může být problematický z ústavní roviny, a to kvůli možné retroaktivitě. I proto ministr financí Stanjura už dříve říkal, že daň z mimořádných zisků se bude týkat až roku 2023.

„Evropské nařízení umožňuje zavést daň z mimořádných zisků i na rok 2022. To je zajímavá otázka pro ústavní právníky, my jsme šli bezpečnější cestou až od roku 2023,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura při představení plánů na mimořádnou daň počátkem října.

I ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve středu potvrdil, že připravovaná daň z mimořádných zisků by měla platit i pro letošní rok. Podle něj se na tom v úterý večer dohodli lídři koaličních stran. Jurečka se zároveň neobává toho, že by zavedení daně pro rok 2022 nebylo možné kvůli případné retroaktivitě.

„Je to věc, která je dobře konzultovaná s právníky, legislativními právníky. To jsou lidé, kteří tomu rozumí lépe než já, takže pokud je to za ně v pořádku, jsem připraven to během hlasování podpořit,“ okomentoval změny Jurečka.