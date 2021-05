Záchrana? Jen investice do vzdělání, říká ekonom Jurajda. Státní správa ani školství prý moc nezabodovaly

9. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

PRAHA Epidemie covidu otřásla důvěrou lidí ve státní správu a demokracii, myslí si ekonom z CERGE-EI a člen Národní ekonomické rady vlády Štěpán Jurajda. Navíc také zasadila velkou ránu části žáků a studentů. Podle něj to jde částečně „spravit“ státními investicemi, které mohou být výnosnější než jakékoliv jiné soukromé investice. Jde „jen“ o to, mít data o tom, co se děje, jak jednotlivé zásahy a investice fungují a podle toho investice zaměřit.

Lidovky.cz: Jaké jsou ekonomické důsledky pandemie covidu-19 v Česku? V jednom rozhovoru jste říkal, že na tom budeme prakticky nejhůře ze srovnatelných zemí?

Tomu nasvědčuje fakt, že máme více nadúmrtí a delší lockdowny. Je důležité si uvědomit, jak měřit dopady pandemie. Nelze jen jednoduše srovnávat růst HDP České republiky v příštím roce s ostatními zeměmi Evropské země. Jednotlivé země EU totiž byly na různé dráze růstu a je tedy třeba srovnávat to, kam mohly směřovat, kdyby pandemii zvládly dobře.