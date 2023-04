Odebírat PET láhve a plechovky by měly i malé obchody, vyzývá iniciativa

„Systém vratných pivních láhví, který u nás funguje již desítky let a umožňuje obaly vrátit v prodejnách i v malých městech, dlouhodobě dosahuje míry sběru přes 90 procent,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

„Zásadní je spotřebitelům nabídnout možnost pohodlného vracení použitých obalů v místě jejich bydliště bez nutnosti zbytečně cestovat na sběrné místo pouze za účelem vrácení obalů,“ doplňuje.

Iniciativa pro zálohování proto navrhuje povinné zapojení malých obchodů s prodejní plochou nad padesát metrů čtverečních, menší prodejny by se mohly zapojit dobrovolně.

Malí obchodníci jsou obezřetní

Malí obchodníci zatím přistupují k systému zálohování opatrně. Předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina již dříve upozornil, že zálohování bude pro malé obchodníky znamenat komplikaci. Budou totiž muset například upravit stávající prostory či vyřešit, jak budou s vysbíraným odpadem nakládat.

Zmínil také, že malé prodejny často dotují obce, aby se udržely. „Jenom za poslední dekádu už tři tisíce z nich musely zavřít a další stovky dlouhodobě bojují o přežití,“ řekl.

Pokud by se ale malé obchody do systému nezapojily, může to pro ně být fatální. „Stávající zákazníky to může od jejich návštěvy odradit. Zákazník, který je zvyklý jezdit autem nakupovat do velkého obchodu, asi svoje zákaznické chování nezmění jenom proto, že i v malém obchodě se mohou vybírat zálohované láhve. To se asi nestane,“ zmínil Březina.

„Když zákazník, který si občas kupuje PET láhve třeba v malém obchůdku, zjistí, že je tam nemůže vracet, logicky do toho obchodu přestane chodit,“ doplnil.

Nejdříve v roce 2025

V případě, že by se do systému povinně zapojily všechny obchody nad 50 metrů čtverečních, znamenalo by to 11 000 sběrných míst v ČR, uvedla Havligerová.

Iniciativa poukázala na to, že podle dat společnosti NielsenIQ bylo v roce 2020 v ČR 11 940 obchodů do 400 metrů čtverečních. Je o 12,5 procenta méně než v roce 2015, kdy jich bylo 13 642. V roce 2010 bylo 14 867 obchodů a v roce 2000 pak 18 961.

Iniciativa pro zálohování sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj, které patří k největším výrobcům nápojů v Česku.

Ministr životního prostředí Petr Hladík v únoru uvedl, že nejbližší realistický termín zavedení zpětného odběru PET láhví a plechovek je rok 2025, může to ale být i později.

Návrh zákona by podle něj mohla vláda projednat do konce roku, v dubnu ho chce začít konzultovat se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy bude na spuštění systému od přijetí legislativy potřeba ještě rok a půl až dva roky.