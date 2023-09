O chamtivosti. Odboráři velké automobilové trojky poprvé stávkují společně

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že zaměstnavatelé by se měli o své zisky podělit se zaměstnanci, a oznámil, že vysílá do Detroitu své spolupracovníky, by přispěli k hledání kompromisu.

Stávka začala poté, co o půlnoci místního času skončila platnost současných kolektivních dohod. Prezident UAW Shawn Fain uvedl, že odbory prozatím upustí od nákladnějších celopodnikových stávek, ale pokud se nepodaří vyjednat nové dohody, jsou podle něj otevřené všechny možnosti.

Do stávky vstoupili zaměstnanci montážních závodů firmy Ford ve Wayne ve státě Michigan, GM ve Wentzville ve státě Missouri a firmy Stellantis v Toledu ve státě Ohio. Tyto závody mají zásadní význam pro výrobu některých z nejziskovějších vozů detroitské trojky automobilek, uvedla agentura Reuters.

„Poprvé v naší historii budeme stávkovat ve všech třech automobilkách z ‚velké trojky‘ najednou,“ řekl Fain. Velká trojka je označení pro tři americké automobilky, které mají sídlo v Detroitu. Tedy GM, Ford a Chrysler. Posledně jmenovaná patří do skupiny Stellantis. „Budeme tady, dokud nedostaneme svůj podíl na ekonomické spravedlnosti. A je jedno, jak dlouho to bude trvat,“ řekl Fain před závodem Fordu.

Odbory požadují větší podíl na zisku a větší jistotu pracovních míst v době, kdy automobilky přecházejí na výrobu elektromobilů. Odbory požadují zvýšení mezd během čtyř let o téměř 40 procent, firmy nabídly jen zhruba 20 procent, a navíc bez řady důležitých výhod, které odbory požadují. Mezi ty patří zkrácení 32hodinového pracovního týdne, návrat k tradičním penzím či rozšíření výhod pro důchodce a rozšíření výhod pro účely dovolené.

Žádná z firem nenavrhla zrušení stupňovitého mzdového systému, který vyžaduje, aby noví zaměstnanci byli v práci osm let, pokud si chtějí vydělat stejně jako starší pracovníci.

Ford uvedl, že by návrh UAW zdvojnásobil mzdové náklady v USA a znemožnil by mu konkurovat Tesle a dalším firmám, které nejsou členy odborů.

Manažer GM pro výrobu Gerald Johnson uvedl, že by požadavky odborů stály automobilku 100 miliard USD (2,3 bilionu Kč), což je více než dvojnásobek hodnoty celé GM.

Fain podle agentury AP označil požadavky odborů za odvážné, ale tvrdí, že automobilky vydělávají miliardy a mohou si dovolit požadavky splnit. Uvedl, že automobilky utratily miliardy za odkupy svých akcií a za platy manažerů.

„Mohli by nám zdvojnásobit mzdy, nezvýšit ceny aut a ještě by vydělali miliony dolarů,“ řekl Fain. „My nejsme ten problém. Problémem je chamtivost korporací.“

Prezident Biden ve svém vyjádření také podotkl, že rekordní zisky automobilek nebyly férově přerozděleny. Řekl také, že je v kontaktu s oběma stranami sporu a že stávku si nikdo nepřeje.

Šéf Bílého domu vyzval firmy, aby projevily pochopení pro frustraci zaměstnanců a udělaly jim dobrou nabídku tak, aby s výsledkem byly spokojené obě strany.

„Tato stávka je symbolická, přijde i větší“

Zaměstnanci montážních závodů na nejvyšší úrovni si vydělají zhruba 32 dolarů (740 Kč) za hodinu. Navíc dostanou vysoké roční podíly na zisku. Ford uvedl, že průměrná roční mzda včetně přesčasů a bonusů loni činila 78 tisíc USD (1,8 milionu Kč).

„Je to spíše symbolická stávka než skutečně škodlivá,“ řekl analytik firmy AutoForecast Solutions Sam Fiorani. Lze však podle něj očekávat, že se jednání nebudou ubírat směrem, který Fain považuje za pozitivní, a za týden nebo dva tak zřejmě bude větší stávka. Odhadl, že současný omezený protest zastaví výrobu přibližně 24 tisíc vozů týdně.

Analytik výzkumné společnosti Global Data Jeff Schuster předpovídá, že stávky by mohly trvat déle než přerušení práce v minulosti, jako například v roce 2019, kdy výrobu v GM narušila 40denní stávka.

Deutsche Bank odhadla, že plná stávka by způsobila každé ze zasažených automobilek ztrátu z výroby 400 až 500 milionů dolarů týdně. Některé z těchto ztrát by mohly být kompenzovány zvýšením výroby po stávce, ale tato možnost se snižuje, pokud by se stávka protáhla na týdny až měsíce.

Cílené stávky, jako je i tato, se obvykle zaměřují na důležité závody, které pak mohou způsobit, že ostatní továrny přestanou vyrábět kvůli nedostatku dílů. Nejsou sice nijak neobvyklé, ale způsob, jakým odbory tentokrát přerušily práci, není běžný.

Odbory zahájily cílené stávky ve vybraných závodech a plánují případné zvýšení počtu stávek v závislosti na stavu vyjednávání. Rozhodnutí přistoupit k cíleným stávkám by také mohlo omezit náklady odborů na platby pro stávkující. Kdyby vstoupilo do stávky všech zhruba 146 tisíc členů odborů, peníze z fondu by stačily asi na 11 týdnů.

Fain zvolil neortodoxní přístup k vyjednávání a odbory tentokrát vyjednávají se všemi třemi detroitskými automobilkami současně. Předchozí představitelé UAW si vždy vybrali jednu společnost, aby stanovili vzor smlouvy pro zbylé dvě. Fain postavil společnosti proti sobě a snažil se zvýšit jejich nabídky.

Narušení výroby je příležitostí pro automobilky, které nejsou členy odborů v USA, včetně Tesly, Toyoty, Hondy a Mercedesu. Tyto závody bez odborů a dovážená vozidla mají na prodeji aut v USA více než poloviční podíl.