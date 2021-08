Zápis do kroužků už neodkládejte. Které si můžete vybrat a kolik vás budou stát?

Začátek školního roku je každoročně velký zásah do peněženek rodičů. Nemalé výdaje jsou na vybavení do školy, výrazně vyšší položky však rodiče čekají při platbách volnočasových aktivit, jež se, zejména u těch sportovních, navyšují i o potřebné vybavení. Navzdory zdražování v mnoha jiných segmentech se to cen za školné alespoň zatím téměř netýká.



„Školné, přesněji úplatu za vzdělávání, necháváme na stávající úrovni. Snažíme se raději redukovat rozpočet na straně výdajů, než abychom rodičům našich žáků přitížili,“ říká Vít Rakušan, ředitel Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou. „Uvidíme, jak dlouho to bude udržitelné, ale uděláme pro to maximum.“