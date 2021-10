Září přálo vinařům, hrozny postupně dozrávají k potřebné cukernatosti, mohl by to být vydařený ročník. Pokud nepřijdou v následujících týdnech vytrvalé deště, hrozny nenapadne hniloba, dočkají se vinaři a následně i konzumenti z letošní úrody kvalitního vína. Sklizeň už je všude v plném běhu a pěstitelé doufají, že letošek by mohl dopadnout kvalitou i množstvím podobně jako minulý rok. A ten patřil k těm spíš historicky lepším.