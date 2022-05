Zima skončila a Evropa intenzivně plní své zásobníky, které státům během roku pokrývají část spotřeby zemního plynu. Jde o to zaplnit do příští topné sezony dostupné kapacity co nejvíc. Česku patří v přírůstku a částečně i v zaplněnosti přední místa v Evropě. Tempo, jakým se devět tuzemských zásobníků denně plní, je u nás a ještě v Dánsku v rámci Evropy nejvyšší.