Zelené dotace na zateplení či nová okna budou dostupnější. S tím, co nepokryjí, pomohou výhodné úvěry

První důležitou novinkou je rozšíření programu Nová zelená úsporám Light, který je určen pro nízkopříjmové domácnosti. Ke starobním důchodcům, invalidním důchodcům třetího stupně a všem, kdo pobírají příspěvek na bydlení, se od příštího týdne mohou přidat i lidé, kteří pobírají příspěvek na děti. Což jsou další stovky tisíc domácností, jež dosáhnou na štědrý program, který vyplácí dotace dopředu. S novými podmínkami bude spuštěn 17. ledna.

Druhou novinkou jsou úvěry, jež by se k programu Oprav dům po babičce měly rozjet během února, a třetí novinkou, která s tou druhou souvisí, je, že se do poradenství a příjmu žádostí o dotace i v jiných programech zapojí i stavební spořitelny a banky. Mělo by tak být jednodušší dostat se k informacím a případně i k potřebným úvěrům.