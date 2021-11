Zbytečně neutrácet a včas tvořit finanční rezervy, radí finanční poradce

Hrál florbal za Střešovice a už na osmiletém gymnáziu měl poměrně jasno, jakým směrem by se jeho profesní kariéra jednou měla ubírat. „Celou dobu jsem byl přesvědčený, že buď budu pracovat v oblasti sportu, nebo podnikat,“ říká Kryštof Procházka.



Nakonec zvítězila druhá možnost. K finančnímu poradenství se poprvé dostal na vysoké škole, kde studoval sportovní management. K oboru ho přivedl kamarád. „Trefil se do správné chvíle. V té době jsem obesílal různé sportovní kluby s poptávkou stáže, klidně i neplacené. Ale odezva nebyla valná, takže jsem byl celkem otevřený novým příležitostem,“ vzpomíná Kryštof Procházka.



Zpočátku věnoval víc času studiu než financím, ale velmi brzy se poměr otočil. Finanční plánování ho začalo zajímat čím dál víc. „Nejdřív jsem to bral jako praxi k vysoké škole, až v průběhu doby se to změnilo. Během deseti měsíců jsem povýšil na manažerskou pozici v Partners a začal jsem to brát tak, že podnikám a k tomu studuji vysokou školu,“ vypráví.

Mládí doháněl vzděláváním

Prvními klienty byli přátelé a rodina. Kryštof Procházka na sobě od začátku tvrdě pracoval, objížděl různá školení nad rámec těch, která absolvoval v Partners. Veškerý osobní život šel stranou a pracoval sedm dní v týdnu. „Bylo mi dvacet let a uvědomoval jsem si, že mládí je mým handicapem. Snažil jsem se to dohnat vzděláváním,“ vysvětluje, jak si získával důvěru klientů.

Na finančním poradenství ho zaujalo, že si může velmi efektivně plánovat čas, což ocenil hlavně při studiu. „Zároveň se mi líbila představa vybudovat si ve spolupráci s Partners něco vlastního a jednou mít třeba vlastní kancelář.“ To se mu splnilo. Dnes má kancelář v pražských Dejvicích a se čtyřčlenným týmem, který tvoří servisní koncipient a tři asistentky, zajišťuje poradenství zhruba šesti stovkám klientů. Většinu tvoří IT specialisté a lékaři, ale mezi klienty patří také mladé rodiny s dětmi či manželské páry, kterým již děti odrostly.



„Vydělat peníze stojí energii, síly a čas. Naším společným cílem je zajistit, aby z vydělaných peněz získali co nejvíce – od splněných přání po finanční jistotu do budoucna. K tomu je třeba dlouhodobá strategie a zvolení nástrojů na míru individuálních potřeb,“ vysvětluje podnikatel. Kromě hlavního města má klienty z jižních i severních Čech. Vesměs ho oslovují sami, na základě dobrých referencí.



Mezi nejčastěji řešené situace patří profinancování vlastního bydlení, nejen aby klienti na hypotéku dosáhli, ale taky aby ji neměli až do konce života. V porovnání s dobou, kdy Kryštof Procházka začínal, se požadavky a finanční gramotnost lidí změnily. „Investice tehdy byly téměř hanlivé slovo. Poměrně běžně se stávalo, že lidé poptávali spotřebitelské úvěry. Musel jsem jim rozmlouvat, že není dobrý nápad zadlužit se kvůli dovolené nebo si půjčit na nové auto, a vysvětlit, že kvůli půjčce za spotřebu zaplatí násobně více, než když spotřebu odložíme. To se dnes už nestává. Klienti jsou erudovanější, mají větší chuť investovat do budoucích cílů. Spíš mi přijde, že stále dost utrácejí a neodkládají si stranou tolik, kolik by mohli,“ vykládá. Také si všímá, že roste potřeba lidí vyhledávat služby finančního poradce.

Větší chuti pouštět se do investic nahrává současná doba a zvyšující se inflace. Mezi nejčastější chyby, se kterými se Kryštof Procházka u klientů setkává, patří to, že tvoří rezervy až na konci měsíce, nikoli na začátku nebo hned poté, co dostanou výplatu. „Myslím si, že potřeba mít rezervy bude do budoucna ještě důležitější, stejně podstatné ale bude mít peníze chytře uložené, aby je neznehodnocovala inflace.“ Málokterý člověk se podle něj dokáže na finance dívat komplexně, a právě proto je dobré spolupracovat s finančním poradcem.

Kryštof Procházka v oboru působí jedenáctým rokem, za tu dobu má celou řadu příkladů, kdy lidé díky dobrému finančnímu plánování znásobili svůj majetek. Před devíti lety se na něj obrátila žena, která se rozváděla, s tím, že o finance se jí dosud staral manžel. „Nastavili jsme dlouhodobý finanční plán a pravidelně si začala odkládat peníze z výplaty stranou. Dnes má zůstatek na jejím účtě šest nul,“ vypráví podnikatel. Měřítkem úspěchu jsou pro něj spokojení klienti a majetek, který společně dokázali vytvořit.

Když u Partners začínal, jeho ambicí bylo jednou vytvořit početný tým poradců, který bude řídit. Po čase si uvědomil, že mu mnohem víc jde a zároveň ho také baví klientská práce. Jeho cílem je rozšířit počet klientů, kterým zajišťuje servis, na dva tisíce domácností a pomoci jim vybudovat majetek ve výši alespoň jedné miliardy. Oba stanovené cíle má v současnosti splněné zhruba z dvaceti procent.

Nejlepší relax? Rodina a kolo

Kryštof Procházka se snaží neustále zdokonalovat a rozšiřovat své vědomosti. Před pěti lety získal prestižní certifikát European Financial Advisor a patří k nemnoha finančním poradcům u nás, kteří jsou jeho držiteli. „Hodně mi to pomohlo, lépe jsem díky tomu pochopil finanční nástroje, se kterými pracuji, a získal větší vnitřní klid a sebedůvěru. Myslím si, že to ocenili i klienti. Chtějí mít pocit, že se o jejich finance stará odborník,“ říká.

Na spolupráci se společností Partners oceňuje výhodné podmínky s obchodními partnery, jako jsou banky a pojišťovny, a také ucelený vzdělávací systém. „Partners je jedna z mála společností na trhu, která se nezaměřuje na přetahování lidí z bank nebo jiných poradenských společností, ale na výchovu vlastních pracovníků. Mám za to, že kdybych před deseti lety nenastoupil do Partners, tak bych to dnes nedělal.“

Zatímco v začátcích kariéry trávil v práci téměř veškerý čas, dnes ho už mnohem víc věnuje rodině. „Je to skvělý relax. Když jsem s dětmi a manželkou, tak na práci opravdu nestíhám myslet a výborně si vyčistím hlavu,“ poznamenává Kryštof Procházka. Odpočine si také při sportu. Do dejvické kanceláře, která je od jeho domu vzdálená třicet kilometrů, se snaží alespoň dvakrát týdně jezdit na kole.