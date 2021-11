Kariéra na univerzitě, nebo svět financí? Stanislava Lišková měla rychle jasno

ADVERTORIAL

Pod jejím vedením sbírá pobočka Partners Market v Brně jeden úspěch za druhým. Ale hlavním měřítkem úspěchu jsou pro Stanislavu Liškovou především spokojení klienti, kteří se s důvěrou vracejí a váží si vzájemné spolupráce. Když pro ně hledá to nejlepší řešení, přemýšlí nad tím tak, jako kdyby ho hledala pro sebe. „Snažím se vždycky odvádět stoprocentní práci, maximálně se soustředit na klienta, pochopit jeho potřeby, přání a cíle,“ vyjmenovává ředitelka brněnské pobočky, čím si získává důvěru klientů.



Co jste dělala, než jste začala pracovat jako finanční poradce?

Studovala jsem postgraduální program na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a měla jsem tam zároveň pracovní úvazek na Ústavu managementu. Kromě vědecké činnosti jsem učila personalistiku a řízení lidských zdrojů, vedla bakalářské a diplomové práce a pomáhala s organizací konferencí.

Měla jste nakročeno ke kariéře na univerzitě. Co rozhodlo o tom, že jste začala pracovat ve financích?

Do financí mě přivedl spolužák z vysoké školy Petr Borkovec (spolumajitel společnosti Partners). Přesněji řečeno přivedl do nich mého manžela, který v té době uvažoval o změně, chtěl zkusit podnikání. Měl pocit, že mám na postgraduálním studiu zbytečně moc nevyužitého času, takže jsme nakonec začínali spolu. Já v té době doopravdy moc nevěděla, co chci dělat. Řekla jsem si, že financím dám půl roku, abych zjistila, jestli je to pro mě to pravé. Věděla jsem to už za tři měsíce. A od té doby je to srdeční záležitost.

Co vás na tom tak zaujalo?

Ze začátku mě překvapilo, že i když jsem inženýr ekonomie, o osobních financích nevím vůbec nic. Teoretický základ jsem měla slušný, ale do praktické podoby mi ho převedl až Petr Borkovec, od kterého jsem se finanční poradenství učila. Jsem systematik, člověk, který se snaží do chaosu vnášet řád a pořádek. To mi na finančním plánování vyhovovalo. To, že přijdu ke klientovi, který má nějaké plány, sny, doma smlouvy, a v podstatě neví proč a na co. Říká mi, že financím nerozumí a neví, jak co udělat a co si může dovolit. A já to srovnám, dám do pořádku, naplánuji a ukážu mu cestu. Lidem tak otevírám možnosti, o kterých ani netušili. A nakonec tam je i ta kantořina, protože je důležité vysvětlování, aby klient pochopil smysl toho, co děláme. Klient, který chápe smysl a užitek, je nakonec ochotný si nechat poradit, což vede ke změně, posunu vpřed. Do té doby jsou to jen barevné obrázky a grafy ve finančním plánu.

Jak se finanční poradenství od doby, kdy jste začínala, změnilo?

Základní principy jsou pořád stejné, ale jinak se změnilo snad úplně všechno. Finanční plánování stále spočívá v tvorbě krátké, střední a dlouhodobé rezervy, v zajištění příjmu, dodržování základních pravidel struktury výdajů a ve snaze nemít špatné dluhy. Když už se zadlužit, tak chytře. V legislativě, náročnosti oboru, škále finančních produktů nebo způsobu sjednávání smluv šel vývoj neskutečně dopředu. Změnili se i klienti. Někteří jsou poučenější, mají větší očekávání, zajímají se, díky technologiím mají načteno a bývají k financím zodpovědnější. Obzvlášť patrné je to u mileniálů. Každý rok mám několik cvičení předmětu osobní a rodinné finance na své alma mater a studenti jsou velmi zvídaví a v obraze. Překvapivě však přicházejí i jako klienti a chtějí poradit. Je vidět, že se zajímají o finance už v tak mladém věku a přebírají zodpovědnost za svůj život.

Na co se brněnská pobočka Partners Market specializuje?

Cílem není se specializovat, cílem je komplexní finanční poradenství. To znamená, že finanční poradce sestavuje klientovi finanční plán, který zahrnuje všechny možné specializace. Na říjnové konferenci jsme byli vyhlášeni jako nejlepší pobočka v oblasti investic, životního pojištění a kmenotvornosti. Na vysokých příčkách jsme se umístili i v oblasti hypoték a neživotního pojištění.

Jak se vám daří skloubit vedení pobočky s rodinou a péčí o dvě školou povinné děti?

Řízení, plánování času, vyjednávání a motivování je to v práci i doma. Tak jako očekáváme vysokou míru samostatnosti od kolegů v práci, je tomu obdobně u nás doma. A když namátkovou kontrolou zjistím, že to bere faleš, například známky ve škole, tak nastupuje direktiva a diktatura. (rozesměje se) Protože já jsem přece ten skoro kantor, který má chytré děti, a to by bylo, aby to nebylo. Ale teď vážně: někdy je to komplikované jako v jakémkoliv jiném dvoukariérovém manželství. Na druhou stranu když je potřeba, udělám si z hodiny na hodinu čas, zruším schůzky v diáři a nikoho se nemusím ptát na dovolení. S dětmi trávíme hodně času o víkendu, snažíme se ho trávit aktivně a s manželem je podporujeme v tom, co je baví. Ať už je to tenis, počítačový kroužek, anebo teď nově vaření.

Spolumajitelem pobočky je váš manžel. Daří se vám oddělit práci od rodiny?

Úplně to oddělit nejde. Společná práce má výhody i nevýhody. Výhodou je, že vám ten druhý rozumí. Že chápe, proč jdete pozdě domů, že rozumí trablům, které řešíte, že umí podpořit a fundovaně poradit. Nevýhodou je, že být spolu v práci i doma je občas jen pro silné povahy. Znám manželství, která to nevydržela, a znám taková, která fungují jako skvěle sehraný tým.

Máte jako žena ve finančním poradenství v něčem výhodu?

Jediné, co mě napadá, je snad empatie. My ženy se umíme na protistranu lépe naladit, číst mezi řádky a vnímat pocity. Tím umíme klienta lépe pochopit, porozumět mu. Ale empatie není všechno. Je potřeba také rozhodnost, přesvědčivost a být klientovi oporou, pokud dělá těžké rozhodnutí. A tady už jsme na genderově tenkém ledě. Mám na pobočce kolegy i kolegyně, kteří jsou velmi rozhodní, ale i spolupracovníky, kteří jsou nesmírně vnímaví a trpěliví.

Čím si získáváte důvěru klientů?

Snažím se vždycky odvádět stoprocentní práci, maximálně se soustředit na klienta, pochopit jeho potřeby, přání, cíle, slyšet ho, co říká, porozumět širším souvislostem. A najít pro něj to nejlepší řešení. O navrženém řešení přemýšlím pokaždé tak, jako kdybych ho dělala sama pro sebe.

V oboru jste už od roku 2005. Co vás stále žene dopředu?

Mám pocit, že jsem stále na začátku. Lidé pořád považují běžné účty v bankách za dobré místo, kde spořit. Aktuálně tam domácnostem leží tři biliony korun. Obrovské množství klientů spoří na důchod ve starých fondech penzijního připojištění, i když už několik let existuje lepší varianta nových fondů penzijního spoření. Investice do podílových fondů sice už nejsou sprosté slovo, ale lidé jsou stále spíše konzervativní a k investování nedůvěřiví. Cítím to tak, že mám před sebou ještě hodně práce.

Co je pro vás měřítkem pracovního úspěchu?

Měřítkem úspěchu jsou úspěšní kolegové, spokojení klienti a v neposlední řadě i peníze. Brněnskou pobočku Partners Market vedu od roku 2014 a někteří kolegové jsou s námi už sedm let. A já na nich vidím, jakou cestu ušli, profesní, osobnostní, jak vyrostli. A to mě nesmírně těší. Stejně tak mám radost, že mohu půlku pobočky vzít s sebou na konferenci, kde si mohou prožít úspěch z toho, že jsme vyhlašovaní jako nejlepší pobočka Partners v republice. Největší satisfakcí za dobře odvedenou práci je ale spokojený klient, který se s důvěrou vrací, posílá pochvalné a děkovné e-maily a váží si spolupráce s vámi. To, že pobočka vydělává, je nakonec přeci smysl podnikání. Díky tomu se můžeme dále rozvíjet, rozšiřovat a plnit sny dalším lidem.