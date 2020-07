Ve finále mi svěřil peníze i táta. Pochopil, že investice není sprosté slovo, říká poradce

Šimon Tejkal je štíhlý mladý muž. Když vypráví o tom, jak svým klientům během koronavirové krize zhodnotil peníze o desítky procent, je vidět, že jej podnikání ve finančním poradenství baví.

Ve světě finančního poradenství je to zkušený harcovník. Kromě podnikání se Šimon Tejkal věnuje i sportu. Připravuje se na kvalifikaci na mistrovství světa v triatlonu. A nezapomíná ani na rodinu.



Lidovky.cz: Jak dlouho pracujete pod hlavičkou Partners?

Třináctý rok, začínal jsem v roce 2008 při studiu na vysoké škole. Studoval jsem biologii, přesněji genetiku, a táhlo mě to do laboratoře. Kvůli rodinné situaci jsem ale potřeboval vydělávat peníze. V tom okamžiku přišla nabídka na práci ve finančním poradenství. Když jsem viděl, jak jsou ohodnoceni lidé v laboratoři – a jaké možnosti nabízí finanční poradenství, bylo rozhodnuto.

Lidovky.cz: Když se před třinácti lety ta nabídka objevila, co vás napadlo? Přece jen finanční poradenství v té době nemělo nejlepší pověst…

Bylo mi dvacet a vůbec mě to netrápilo. Nabídka přišla od kamaráda, který říkal: „Hele, mám tady zajímavou příležitost.“ Šel jsem na vstupní seminář a to, co tam zaznělo, mě zaujalo. Pak už jsem se snažil změnit pověst finančního poradenství takříkajíc zevnitř.

Lidovky.cz: Co říká rodina na vaši práci dnes? Změnila názor?

Jsou rádi. Ve finále mi svěřil peníze i táta, což je satisfakce. Pochopil, že investice není sprosté slovo. To byl zlomový okamžik. Moje žena si moje podnikání celé prošla se mnou a jsem přesvědčený, že bez ní by to nefungovalo. Ona mi dává tu nejlepší zpětnou vazbu.

Lidovky.cz: Budete v důchodu rentiér?

Myslím si, že budu. Mám vymyšlených tolik věcí, které bych chtěl podniknout a které teď nejsou prioritou, že se trochu obávám, že budu mít problém všechno stihnout. Rád bych se naučil snooker a golf.

Časová investice

Lidovky.cz: Když hledáte nové spolupracovníky, vybíráte si stejnou „krevní skupinu“?

To je nejlepší řešení při náboru nových lidí. Ne vždy se mi to povedlo. Občas jsem si vybral jen podle pohovoru – a zpětně to vidím tak, že jsem toho člověka vůbec neměl přijímat, protože se na práci nehodil. A vlastně mě to mrzí, protože jsme se trápili navzájem. Mám v týmu samé seniorní poradce, kteří odvádějí špičkovou práci. Jejich čas je drahý. Takže když se pustí do zaškolování nového člověka, což nějakou dobu trvá, ztrácíme spoustu peněz. Proto si hodně vybíráme, do koho takovou časovou a vlastně i finanční investici vložíme.

Lidovky.cz: Ve kterých vodách lovíte? Mezi mladými vysokoškoláky?

To je jeden z nejlepších rybníků: mladí, hladoví, ambiciózní lidé. Práci je naučíme za několik měsíců. Není to žádná jaderná fyzika, byť je to specifické řemeslo. Ale funguje to jen v případě, kdy tomu nováček dává sto procent. Druhým zdrojem jsou klienti, se kterými se známe a víme, jestli jsou třeba nespokojení v současném angažmá. Třetí cesta je na doporučení. Protože když mám dobrý vztah s klientem, je vysoká pravděpodobnost, že budu mít dobrý vztah i s člověkem, kterého mi doporučil.

Lidovky.cz: Na českém pracovním trhu byli dlouhou dobu „odstrkováni“ lidé nad padesát let. Máte někoho staršího ve svém týmu?

Ano, byl to vysoký manažer ve velké firmě. Rok nemohl najít práci, takže začal podnikat s námi. Přišel na osobní doporučení. Teď už je podle mě nezaměstnatelný. Říká: „Já už nejsem schopen nastoupit zpět do korporátu. Za dva pracovní dny udělám, co potřebuji, a pak si jedu na ryby – a všichni jsou spokojení.“

Šimon Tejkal

Lidovky.cz: Myslíte si, že finanční poradenství už začalo být respektovanou prací?

Ano, jsem o tom přesvědčený.

Lidovky.cz: A podle čeho tak soudíte?

Podle toho, že si nás lidé doporučují. Lidé si uvědomují, že při klíčových finančních operacích to chce odborníka. Dnes v Praze běžně kupujete byt za sedm nebo osm milionů. Lidé při tom chtějí partnera, o kterého se mohou opřít. Pak je to vidět v produktové kvalitě. Partners změnilo trh v životní pojištění, kde jsme velcí inovátoři. Často máme lepší funkce než v Německu či Anglii.

Lidovky.cz: Máte životní pojistku?

Mám. Velkou. Jsem živitel rodiny, považuji za důležité a zodpovědné být pojištěný. To je pro mě základ. Ale kdyby se mi něco stalo, o manželku by se postarala i firma: máme manažerské dodatky, různé speciální pojistky a dostávala by i nějaké peníze. Se svými financemi dělám to, co radím klientům. Od druhého měsíce v branži jsem si začal odkládat peníze.

Lidovky.cz: Který z finančních produktů je pro poradce nejsložitější?

Hypotéka. Alespoň z pohledu procedury. O polovině procesu a jeho výsledku, tedy jestli vám ji finanční instituce schválí, my jako finanční poradci vůbec nerozhodujeme. To je na straně banky. Nejkrušnější chvíle zažíváte, když na začátku všechno vypadá v pořádku, a pak banka začne „šťourat“ a vyžadovat téměř nesplnitelné věci. Klienti přitom mají podepsanou rezervační smlouvu za čtvrt milionu a začíná drama. Vždycky jsme to zatím dali.

Lidovky.cz: Doporučíte někdy klientům, aby s hypotékou počkali?

Říkám jim to často, ale neposlouchají. V posledních letech se pro klienty, kteří jsou do nemovitosti „zamilovaní“, stalo kritériem schválení financování. Nic jiného. Neřešili, jestli to ufinancují.

Na stejné vlně

Lidovky.cz: Jak jako klient z ulice poznám dobrého finančního poradce?

Po odborné stránce je to těžké. Když poradce umí dobře mluvit, když je dobře vyškolený, je jeho pozice silnější. Dejte na pocit, že jste spolu na stejné vlně, že si rozumíte.

Lidovky.cz: Je to důležité? Být na stejné vlně?

Skoro nejdůležitější. Ukáže se to v klíčových okamžicích. Kdybych byl prodavač produktů, kdyby mi šlo jen o váš podpis na smlouvě a kasírování peněz, žádnou důvěru budovat nepotřebuji. Ale já mám vyzkoušeno, že se mi bez společné „chemie“ pracuje s klientem mnohem hůř. Neumím plnit zakázky ve stylu: „Sjednejte mi hypotéku s nejlepší sazbou.“

Lidovky.cz: Co jsou podle vás ony klíčové okamžiky, o nichž jste mluvil?

Jeden z nich zažíváme právě teď: jsou to změny na trhu, které se dají využít k zisku. V posledních měsících se díky koronaviru dala vydělat spousta peněz. Pak jsou to problémové situace, třeba když pojišťovny neplní smlouvy nebo hoří termín fixace hypotéky.

Lidovky.cz: Je vaše podnikatelská filozofie dát klientovi něco navíc? Tím se ve finančním poradenství řídíte? A vrací se vám to?

Ano. Věřím, že čím víc do toho dám, tím lepší bude výsledek. A jsou to věci, které bych dělat nemusel, například že klientovi skočím na katastr. Dělám to bez nároku na odměnu a ono se mi to fakt vrací.

Lidovky.cz: Lidé právě kvůli koronavirové krizi řeší finanční trable. Některé firmy propouštěly, v jiných se snižovaly platy. Co bych měl udělat jako první, když na mne dolehne zhoršená kondice ekonomiky?

Zrevidovat nepotřebné výdaje. Je ekonomický nesmysl rozpouštět našetřené rezervy kvůli věcem, které nepotřebuji. Tím jen problém o pár měsíců odložím. Krize kolem covidu-19 nás všechny upozornila, jak dobré je mít finanční rezervy. S mými klienty jsme se na takovou situaci připravovali dlouhodobě, měli nachystané peníze a byla to investiční jízda. Vydělali dvacet i třicet procent z vložené částky. Normálně na takový výnos člověk čeká třeba sedm let. Pokud teď člověk nemá ušetřené peníze, mohlo by jej to alespoň poučit, aby byl na příští krizi lépe připraven.

Lidovky.cz: Jsou vaši klienti nervózní?

Většina ne, ale já mám klientelu z Prahy a ze středních Čech, tedy ze dvou nejbohatších regionů v Česku. Na druhou stranu když se podívám, do jaké příjmové skupiny patří, jsou tam zástupci lidí, kteří vydělávají 30 tisíc i 130 tisíc korun měsíčně. A pak je důležité, jak vysoké fixní výdaje vůči příjmu lidé mají. Paradoxně je nervóznější ten, kdo vydělává 150 tisíc, ale vydává 140 na trvalých platbách.

Lidovky.cz: Protnulo se vaše očekávání v podnikání pod hlavičkou Partners s realitou?

Na začátku jsem chtěl vydělávat peníze. Cílem bylo ulehčit rodinnému rozpočtu, protože jsem studoval. Pak jsem přišel na to, že jsem získal skvělý nástroj k tomu, zajistit sebe i rodinu, a přitom mít určitou svobodu. Ta je teď pro mě vlastně jedním z největších benefitů.

Lidovky.cz: Svobodu? Můžete to vysvětlit? Předpokládám, že na začátku jste do podnikání vložil spoustu energie, času a úsilí…

Na začátku mi podnikání „žralo“ až trojnásobek času, který tomu věnuji dnes. Máme 4,5letou dceru a systematicky pracuji na tom, aby mi na podnikání stačily čtyři až pět hodin denně. Po jejím narození jsem si uvědomil, že nemůžu být dvanáct hodin v práci, věnovat se sportu a být s dcerou. To prostě nejde. Část věcí za mě vyřizuje asistentka.

Lidovky.cz: Co vám na té práci nevyhovuje? Pochopil jsem, že papírování…

Papírování přibylo neuvěřitelně, naštěstí se dokumenty hromadně přesunuly do online prostředí. Po letech ve finančním poradenství jsem si uvědomil, že se i já potřebuji posunout. Od práce s klienty se zaměřuji na hledání nových lidí. Naše branže je specifická v tom, že člověk v ní roste rychleji než klienti. Ti mají horizont deset, patnáct či dvacet let. K tomu stále stejnou nebo podobnou práci a pomalu rostoucí příjem. Pro ně je to běh na dlouhou trať. Ale poradce, když je šikovný, může být za pět let úplně někde jinde.

Lidovky.cz: Kam to chcete v Partners dotáhnout? Na pozici partnera?

Mně je v zásadě jedno, co mám na vizitce. Pro mě je důležité, že mě baví to, co dělám, a že mě to někam posouvá.

Lidovky.cz: Ale Partners jsou dost soutěživá společnost, která si libuje v žebříčcích. To vás nemotivuje?

Moc ne. Vyřádím se ve sportu. Pro mě je důležité zabezpečit rodinu, aby měla dobrou životní úroveň. Když v rámci Partners porovnám zhruba desetičlenné týmy, kam patří i ten můj, tak můj tým je dlouhodobě nejlepší. Určitě jsme soutěživá firma a je to potřeba.

Lidovky.cz: Co čtete za knížky?

Příběhy sportovců. Mám ambici kvalifikovat se na mistrovství světa v triatlonu, takže knihy k tématu.

Lidovky.cz: Vím, že s Partners podniká hodně sportovců, ať bývalých, tak stále aktivních…

Podnikání je z principu soutěž, takže sport a láska ke sportu je výborný předpoklad k úspěchu v této branži.

Lidovky.cz: Kdy chcete vyrazit na mistrovství světa v triatlonu?

V roce 2022, takže bych se měl příští rok kvalifikovat.

Lidovky.cz: Kolik vám chybí do kvalifikačního limitu?

Zhruba čtyřicet minut. Ve své věkové kategorii potřebuji čas kolem 9 hodin a 10 minut. Navíc platí nepřímá úměra. Zlepšit se z dvanácti hodin na deset není tak hrozné, ale stáhnout čas o další desítky minut, to už bolí hodně. Proto se trénuje dvakrát denně a sedm dní v týdnu.