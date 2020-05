V Anglii jsou finanční poradci cenění stejně jako notáři. Chtěl bych, aby to u nás bylo stejné

Před deseti lety svírala Česko ekonomická krize. A přesně to byl okamžik, který si pro vstup do finančního poradenství vybral Tomáš Kresl ze Svitav. Působí ve firmě Partners a za tu dobu se mu podařilo vypracovat se mezi nejúspěšnější poradce vůbec.

Jeho kancelář zdobí velká portrétní fotografie Tomáš Bati a také plakáty výrobků světoznámé obuvnické firmy. Tomáš Kresl, energický muž s pěstěným plnovousem, ve slavném zlínském podnikateli vidí vzor.



Lidovky.cz: Proč je vaše kancelář plná fotek Tomáše Bati?

Je to nejúspěšnější český podnikatel všech dob. I když nedělal jen populární kroky a byl hodně tvrdý šéf, zanechal za sebou ohromnou stopu. Je to můj vzor. Já také podnikám a i mojí ambicí je zanechat v podnikání stopu. Finanční poradenství nemělo v téhle zemi dobré jméno – a my se to snažíme změnit. Vždy jsem snil o tom, že finanční poradci budou veřejností vnímáni na úrovni právníků či notářů. I proto jsem nechtěl anonymní zaměnitelnou kancelář, ale místo, kde se bude člověk cítit dobře a bude vědět, že za ním budu pevně stát.

Lidovky.cz: Co budete dělat v penzi? Budete rentiér?

Nebudu nikdy v penzi v tradičním slova smyslu, protože jsem workoholik. Kdybych netrávil tolik času prací, jako trávím teď, věnoval bych se trénování dětí nebo bych se vrhl na další podnikání. Navíc věřím myšlence, že když má člověk pro co žít, žije déle. Proto si pořád „vymýšlím“ nové cíle a nové výzvy. Když se podíváte na seniory, sedmdesátníky, kteří celý život pracovali jako zaměstnanci pro někoho v nějaké „kolbence“, většinou je drží v dobré kondici zahrada. Pokud nemají takový způsob seberealizace, bývají zapšklí a brblají. Přitom jsou podnikatelé sedmdesátníci, kteří i v tomhle věku řídí firmu, předávají byznys dětem, jsou vitální, pozitivní. A takhle bych chtěl skončit…

Tomáš Kresl Tomáš Kresl působí ve finančním poradenství od roku 2009. Má titul EFA (European Financial Advisor) – mezinárodní certifikát platný v celé Evropě. Působí ve Svitavách a patří mezi nejúspěšnější finanční poradce Partners. Jeho webové stránky najdete zde, facebookový profil zde a na Instagramu jej můžete sledovat zde.

Lidovky.cz: V Partners (více čtěte zde) se říká, že dobrým základem pro práci finančního poradce je, když má člověk za sebou sportovní kariéru…

Podle mého názoru mají sportovci ohromnou výhodu v tom, že se většinou dokážou poučit z proher. Také vědí, že cesta k úspěchu je trnitá. Skutečně máme ve firmě spoustu bývalých úspěšných sportovců. Navíc sportovci mají hodně kontaktů, což v době, kdy řada lidí začíná žít ve virtuální bublině jen na sociálních sítích, je nezanedbatelná výhoda. Hrával jsem basketbal, fotbal, florbal, a díky tomu znám hodně lidí. Tvoří opravdovou sociální síť, se kterou jsem začínal ve finančním poradenství.

Lidovky.cz: Ptáte se na sport při vstupních pohovorech?

Ano.

Lidovky.cz: Děláte finanční poradenství. Jakou chybu, na kterou nemůžete zapomenout, jste udělal při správě vlastních financí?

Udělal jsem přímo školáckou chybu, když jsem důvěřoval svému příbuznému. Nabídl mi životní pojištění. Neprostudoval jsem si podmínky, takže jsem nakonec nebyl reálně pojištěný a všechny peníze šly jen do spoření. Ve skutečnosti jsem za rok a půl „spoření“ vyhodil všechny peníze z okna. Zároveň jsem za tuhle epizodu vděčný, protože mi ukázala na co si dát pozor a jak už nikdy nepostupovat.

Čas na změnu Nastartujte novou kariéru ve financích na zaměstnaneckých i podnikatelských pozicích. Pošlete svůj životopis na prilezitost@partners.cz nebo navštivte sekci Kariéra na webu Partners.



Lidovky.cz: A jaké chyby nejčastěji dělají vaši klienti, když přicházejí do této kanceláře?

Dnešní doba je ve znamení marketingu a spousta lidí utrácí peníze za nepotřebné věci. Modelový příklad je mladý kluk, který se neudržel a první věc, kterou udělal s první výplatou, byla koupě ojetého bavoráka na úvěr. Neuvědomuje si, že auto musí na něco jezdit a že bude potřebovat servis. Do tří let stojí auto v garáži a v lepší variantě tohohle příběhu mladík alespoň zvládá splácet. Většinou nezvládá, je v exekuci, což ho na pět let odstaví od jakéhokoliv finančního produktu. Já se těmto lidem snažím vysvětlit, proč je dobré mít rezervy a že je teď nesmysl frajeřit s ojetým prémiovým vozem, když za pár let bude mít partnerku a bude řešit klíčovou otázku – bydlení. A na vlastní bydlení drtivá většina lidí v Česku bez hypotéky nedosáhne.

Lidovky.cz: A ten druhý modelový případ?

Ten nastává v okamžiku, kdy se lidé nechají přemoci emocemi. Typickým klientem je člověk, který shání dům. Objeví nabídku a „zamiluje se“. Tu nemovitost hrozně chce. Největší průšvih nastává, když si takový člověk dobře nepromyslí svoje možnosti, nevezme v úvahu, že po narození potomka jeden příjem v rodině vypadává. Pro mě to znamená klást i nepříjemné otázky. Finance často rozhodují o vztazích lidí. Typické je, že se pár rozhodne stavět dům. Hodně věcí plánují dělat svépomocí, aby ušetřili. Do toho přijde dítě. Muž běhá mezi stavbou a prací, na nic jiného nemá kapacitu, žena chce mít stavbu co nejdřív hotovou – a končívá to škaredě. Stavby svépomocí klientům rozmlouvám, na konci bývá rozvod a bolestivá finanční ztráta.

Tomáš Kresl s rodinou

Lidovky.cz: Co dělá finančního poradce dobrým finančním poradcem?

Poznáte to docela snadno. Pokud chcete mít dobrého finančního poradce, musíte ho na prvním místě zajímat vy, váš příběh a vaše cíle. Až v poslední řadě dojde na smlouvy. Ale v české realitě to bohužel často funguje přesně obráceně. Jak mohu hodnotit smlouvy, když vůbec nic nevím o klientovi? To je nesmysl. Moje první schůzka s klientem je vždy jen rozhovor nad kávou, kde chci slyšet jeho očekávání, jeho směřování. Já nechci klienta, kterému vyměním všechny smlouvy, a pak mě nezajímá. Já chci s klientem spolupracovat dlouhodobě, ideálně celý život. Takhle se snažím postupovat – a část mých klientů se stala mými přáteli.

Lidovky.cz: Je to profesionální? Myslím tím míchání osobního přátelství do vztahu klient–poradce.

Za mě převládají plusy nad minusy. Když budu dělat svoji práci slušně a kvalitně, bude to fungovat.

Lidovky.cz: Čtete psychologickou literaturu? Svým klientům se musíte dostat pod kůži.

Ne přímo odbornou. Ale zajímám se třeba o vyjednávací metody. Prošel jsem si změnou pohledu na to, jak tuhle práci dělat. Zpočátku jsem kladl důraz na formální oblečení, na vykání a na to držet si profesionální odstup od klienta. Jenže oni si také drželi odstup a neotvírali se mi. Formální přístup byl občas na škodu věci, protože se mi klienti nesvěřili s něčím, co je trápilo, co třeba považovali za bolestivý, palčivý problém. Kdyby mi o takové věci řekli na začátku, připravil bych jim jiný návrh, než který jsem s tehdejší znalostí věci připravil. Takže poslední dva a půl roku se snažím o méně formální přístup i vystupování. A přišly výsledky: teď jsem třetí nejlepší obchodník Partners. A to díky tomuto přístupu. Začali se mi ozývat noví klienti z byznysového prostředí.

Lidovky.cz: Změnil jste něco i v osobním životě?

Zhruba ve stejném období jsem se vrátil ke sportu. Předtím jsem buď pracoval, průměrně tak dvanáct hodin denně, nebo se věnoval rodině. Neměl jsem žádný čas sám na sebe. Lidé ze mě cítili, že nejsem úplně v pohodě. To sako mě svíralo, řečeno obrazně.

Lidovky.cz: Vy jste se stal finančním poradcem uprostřed minulé finanční krize, patrně v nejhorší možnou dobu. Proč jste to udělal?

Žil jsem nějaký čas v Anglii, začínal jsem jako au-pair. U rodiny, u které jsem bydlel, jsem zažil návštěvu finančního poradce. Bylo to, jako kdyby přijel král. Přípravy na schůzku se tehdy vymykaly všemu, co jsem u nich před návštěvami zažil. Z mercedesu vystoupil starší pán a začali řešit nákup pozemků, do nichž rodina investovala. Rodina jej brala hodně vážně. Pak jsem se vrátil do Česka a vůbec jsem netušil, jakou pověst tady mělo finanční poradenství. Do toho přišla nabídka, abych začal v tomhle byznysu. Přiznávám, že jsem měl a pořád mám hlad po úspěchu a jeho benefitech. Finanční poradenství mi přišlo jako dobrá a rychlá cesta k úspěchu. Tenhle byznys je ohromně spravedlivý: když pracujete, jsou výsledky rychle vidět.

Tomáš Kresl se finančnímu poradenství věnuje od roku 2009 a patří mezi nejúspěšnější poradce Partners. Na snímku s kolegy.

Lidovky.cz: Motivuje vás i soutěživost uvnitř firmy? Je to pro vás důležité?

To je součástí firemní kultury. My jsme jako sportovci. Každý měsíc dostáváme výsledky, žebříčky. A já se nestydím za to, že každý rok v prosinci sednu, a když vidím svoje jméno na prvních pozicích mezi obchodníky Partners (více čtěte zde), dělá mi to dobře. Většina lidí se těší na pátek, já se v neděli těším na pondělí.

Tomáš Kresl (Facebook) Nejlepší odměnou za tvrdě odvedenou práci je vědomí, že to i tentokrát mělo smysl. Ti "nej" za rok 2019 v Partners už jsou známi a já můžu hrdě říct, že patřím mezi ně – k nejužší špičce v ČR! Co si budeme vykládat, těšil jsem se, že si svoji chvilku slávy užiju na pódiu a řádně tenhle úspěch oslavím se všemi svými kolegy. Co naplat, člověk míní, korona mění..



Chtěl bych proto alespoň touto cestou poděkovat všem svým klientům za důvěru, mému týmu za špičkovou spolupr...áci a taky své rodině za neutuchající podporu. Zní to možná ohraně, ale vážně – nebýt vás všech, nikdy bych takhle daleko nebyl. Jedeme v tom společně! To se mi líbí (32)Komentáře (3)

Lidovky.cz: Jste diagnostikovaný workoholik?

Ne, nejsem. Ale když děláte něco, co vás baví, tak to většinou děláte dobře. Od toho se odvíjejí dobré výsledky – a ty přinášejí benefity. Je to jako spirála, co roste. Ten můj workoholismus vychází z toho, že dělám, co mě baví. Nikdy bych to nedokázal, kdybych neměl podporu v rodině. Kdyby moje žena nestála za mnou.

Lidovky.cz: Co jste očekával, když jste přicházel do Partners, a jak se to protnulo s realitou?

Jsem manuálně nezručný, nemůžu pracovat rukama. Přicházel jsem s očekáváním, že najdu dobře placenou práci, která mě bude bavit a ve které uplatním svoje schopnosti komunikovat s lidmi. Dopadlo to tak, ale je to asi tisíckrát lepší, než jak jsem si to vysnil.