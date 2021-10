Před sportem dal přednost financím. Za úspěchem Michala Višenky stojí pracovitost a tah na branku

ADVERTORIAL

Dlouho to přitom vypadalo, že se bude živit jako profesionální sportovec. Od dětství hrál závodně hokej, za rodný Zlín a později na Slovensku v Žilině. S vidinou toho, že se jednou prosadí do nejvyšší soutěže. To se nestalo. „Nebyla to ani tak otázka výkonnosti, spíš jsem neměl tak dobré kontakty, abych se posunul ještě výš. Pochopil jsem, že o svém úspěchu nerozhoduji jen já,“ vysvětluje, proč se namísto toho rozhodl studovat trenérství na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu.



Finance? Přišlo mi to nereálné

Přestože se o sféru financí nikdy příliš nezajímal, vždy podle svých slov znal hodnotu peněz a uměl si jich vážit. Také Střední průmyslová škola polytechnická, kterou ve Zlíně studoval, měla k tomuto oboru hodně daleko. „Kdyby mi někdo řekl, že po škole půjdu dělat do financí, odpověděl bych mu, že se zbláznil. Přišlo mi to úplně nereálné,“ upozorňuje. O Partners se dozvěděl od kamaráda z vysoké školy, který ho doporučil na pohovor. I když z něj neměl příliš dobrý pocit, dostal šanci. A využil ji bezezbytku.

Finanční poradenství Michala Višenku natolik zaujalo, že přerušil studium a rozhodl se mu věnovat naplno. Začátky nebyly snadné, pomohla mu vrozená soutěživost a enormní nasazení. „Prvních pět let jsem opravdu tvrdě pracoval, neměl volné víkendy, žádnou dovolenou. Musel jsem se toho hodně naučit, protože mi chyběly dovednosti,“ vzpomíná.

Spoustu času strávil na trase Praha–Zlín. Ze sportu si přinesl soutěživost, schopnost překonávat porážky i pokoru. „V hokeji stejně jako v každém sportu se stane, že i když uděláte pro úspěch maximum, prohrajete. Ale druhý den máte nový zápas a musíte se umět otřepat, na porážku zapomenout a naopak být ještě silnější než včera. Sport mě naučil i pokoře. Přestože vyhrajete dvakrát nebo třikrát za sebou, stále musíte zůstat střízlivý a koncentrovat se na výsledek, protože to, co je dnes, nemusí být zítra,“ popisuje podnikatel.

Jeho prvními klienty byly rodiče a sestřenice. Ve Zlíně Michal Višenka otevřel vůbec první kamennou pobočku Partners. Dnes se dvacetičlenný tým poradců a asistentů stará o více než dva tisíce klientů. Od majitelů úspěšných firem až po lidi s průměrnými příjmy. „Považujeme si všech klientů. Pro dosažení cíle, na kterém se domluvíme, je vždy nejdůležitější jejich přístup a dodržování podmínek spolupráce. Pro někoho je cílem vlastní bydlení nebo auto za tři miliony, pro jiného to může být auto za 300 tisíc,“ poznamenává.



Služby finančních poradců dnes podle něj vyhledávají velmi často mladé rodiny. Jejich hlavním zadáním je touha po vlastním bydlení, a to navzdory raketovému růstu cen nemovitostí v posledních letech. „Oproti minulosti, kdy se lidé často zajímali o jeden konkrétní produkt, se dostáváme do fáze, kdy nad vlastními financemi začínají přemýšlet komplexně. Souvisí to i s tím, že vydělávají víc peněz, což dovoluje daleko intenzivněji pracovat s jejich cíli, a výsledky se mohou dostavit relativně rychle,“ tvrdí Michal Višenka.

Důvěru klientů si získává přesvědčením o vlastních schopnostech, sám se také snaží jít příkladem. „Důležité je, že tím, co lidem říkám, se sám řídím a mám své finance pod kontrolou.“ Současná doba podle něj vyžaduje své finance dobře zvládnout.

„Dnes není problém si od banky půjčit v podstatě jakoukoliv sumu, problémem je ukočírovat rodinný rozpočet. Lidé si často půjčují peníze za vysoký úrok nebo splácí několik úvěrů zároveň, neplánují vlastní výdaje a nevytvářejí dostatečnou pohotovostní rezervu. Pak se dostanou do začarovaného kruhu a většinu vydělaných peněz dávají do splácení svých závazků,“ vysvětluje manažer. Čím dál častěji lidé služeb finančních poradců vyhledávají také kvůli tomu, že mají více peněz, než kolik dokážou utratit, a chtějí investovat.

Úspěch je nutné oddřít

Přestože Michal Višenka hrál hokej na pozici obránce, vždycky ho to táhlo dopředu. A tah na branku má i ve finančním světě. Jeho cílem je se jednou stát spolumajitelem Partners. Láká ho také vidina rozjet finanční byznys v zahraničí. „Jsem přesvědčený, že každý podnikatel může růst jen tak, jak dobře bude přijímat nové a schopné lidi. Chci, aby každý člověk v mém týmu přemýšlel nad tím, jak by mohl dál rozvíjet tým,“ říká podnikatel, který razí heslo, že úspěch nepřichází zadarmo, ale je potřeba ho oddřít.

Za hlavní předpoklad pro to, stát se kvalitním finančním poradcem, pokládá zapálení pro věc a touhu na sobě pracovat. Takovou jakou měl on, když před lety začínal od nuly. „Máme nástroje, zázemí a zkušenosti si dobrého spolupracovníka vychovat, i když nepřichází ze světa financí. Do životopisu si každý může dát cokoliv, mě v první řadě zajímá přístup a ochota učit se. Pro úspěch je zásadní pracovitost,“ upozorňuje.



V počátcích pracoval dvanáct i třináct hodin denně, i když jak dnes přiznává, často neefektivně, a dělal řadu chyb. V současnosti práci věnuje osm až deset hodin každý den, víkendy se snaží trávit s rodinou. Práce ho baví stále stejně jako na začátku. „Každé pondělí se do práce těším. Neustále před sebou mám výzvy a baví mě je překonávat. Když pak vidím, že člověk, kterému jsem v týmu dal šanci, je velmi úspěšný, obrovsky mě to naplňuje. Stejně tak je velmi motivující, když vidím úspěchy klientů, kteří si splní sen a pořídí si díky mé pomoci třeba vlastní bydlení,“ líčí, co ho žene dopředu.

Kromě samotné práce s klienty mu čím dál větší porci času zabere vedení týmu, poskytování zpětné vazby, vzdělávání poradců a přijímání nových posil. Covidová pandemie byla pro svět finančního poradenství velkou zkouškou a zároveň příležitostí. „Dokázali jsme se přizpůsobit. Díky pandemii jsme zjistili, že můžeme velmi dobře komunikovat online, a ušetříme tak obrovské množství času, který bychom jinak strávili na cestách,“ podotýká zakladatel zlínské pobočky Partners.

Přestože se Michal Višenka nestal profesionálním hokejistou, svého rozhodnutí nelituje. Ve 33 letech by se jeho sportovní kariéra pomalu chýlila ke konci. Coby podnikatel ve financích věří, že to nejlepší má teprve před sebou. „Jsem rád, že to takhle dopadlo. Kdybych teď hrál profesionálně hokej, měl bych před sebou už jen pár let na vrcholu. Ale co potom? V podnikání jsem stále ještě na začátku a mám chuť se pořád posouvat,“ uzavírá manažer. Na hokej nezanevřel. Sleduje ho jako fanoušek a pro radost hraje amatérskou ligu v Kroměříži a ve Zlíně. Nikoli v obraně, nyní je jeho úkolem střílet branky.