Zbytečné plasty už mizí z obchodů. I přes to, že Česko zatím nepřijalo potřebný zákon

Tyčinky do uší, plastové nádobí nebo brčka. Ačkoli nová směrnice Evropské unie zakazující plastové výrobky na jedno použití začala platit už od července, do českého práva se dosud kvůli pandemii nedostala.

Směrnice stanovuje, že jednorázové plastové výrobky se už nesmí v EU vyrábět ani do ní dovážet. Evropské firmy, jež se jimi předzásobily, je však smí ještě rok prodávat. Země EU měly na přijetí potřebných zákonů dva roky a třeba Slováci normu schválili již před dvěma lety. Opožděnému Česku nyní hrozí pokuta.



„Může se stát, že by Evropská komise zahájila s Českem řízení o porušení unijního práva, ale věříme, že do doby, než by se řízení posunulo do fáze před Soudní dvůr EU, by zákon již byl schválen a povinnosti vyplývající z evropské směrnice plně implementovány,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Obchodní řetězce jsou napřed

Už nyní je ale obtížné sehnat v tuzemských obchodech jednorázové nádobí z plastu. Například Penny Market s jejich zrušením na evropskou směrnici nečekal. „Zákazníci už delší dobu v žádné z našich téměř 400 prodejen jednorázové plasty jako brčka či plastové příbory nekoupí. V roce 2019 jsme navíc nahradili také jednorázové plastové tašky variantou pro opakované použití, čímž se za dva roky ušetřilo asi 40 milionů jednorázových tašek,“ sdělil Tomáš Kubík, mluvčí řetězce.

Podobně k novince přistoupila také rakouská Billa. Plastové výrobky pro jedno použití řetězec postupně doprodává a třeba celopapírové vatové tyčinky do uší nabízí pod privátní značkou Today již od loňského února.

„Náhrad už dnes existuje celá řada, primárně jsou to alternativy z přírodních či kompostovatelných materiálů. V případech, kdy nelze typ výrobku používat dlouhodobě, preferujeme varianty s prokazatelně nejnižšími dopady na životní prostředí a příslušnými udržitelnými certifikacemi. Nejčastěji se jedná o materiály na bázi dřeva, buničiny či například bavlny,“ uvedla Dana Bratánková, mluvčí Billy.

Naopak restaurace nejsou podle Kateřiny Holnové z Asociace restauratérů Apron na velkou změnu nachystané. „Domníváme se, že na přechod od jednorázových plastů k ekologickým variantám nejsou čeští gastronomové připraveni. Určitě jsou světlé výjimky, ale většinou se hospodští zmítají v mnoha akutních problémech – propad tržeb, nedostatek personálu, vládní omezení, neustále se měnící podmínky pro podnikání, spousta pravidel se změní dříve, než začnou platit,“ popisuje Holnová.

Restauratéři mají potíže

Mnoho hostinských, kteří během pandemie nabízeli jídlo s sebou, investovalo desítky tisíc korun do balicích technologií používajících plasty a nyní je budou muset vyhodit. Holnová proto doufá, že přechodné období bude dostatečně dlouhé a dodavatelé ekologických náhrad připraveni.

Což je další potíž, protože „zelené“ alternativy mají svá omezení. „Z praktického úhlu pohledu je také důležité podotknout, že u některých ekologických materiálů narážíme na jejich nedostatečnou funkčnost a vhodnost použití u teplého jídla,“ upozornila Holnová.

V návrhu nového zákona, který aktuálně čeká na projednání sněmovnou, je termín pro doprodej zásob jednorázových plastů stanoven konkrétně na 1. 7. 2022.

„I přesto, že zákon zřejmě projedná až nová sněmovna, nepočítáme s tím, že by se tento termín nějak měnil. Respektive ministerstvo životního prostředí bude trvat na doprodeji maximálně do tohoto termínu,“ uvedla mluvčí Roubíčková. Upozornila ale, že pokud by se termín schválení nové normy podstatně opozdil, možnost doprodeje zásob by nakonec mohla úplně padnout.

„Nutno upozornit, že výrobci i dodavatelé samozřejmě o zákoně a termínech vědí, velmi aktivně s nimi komunikujeme,“ dodala.