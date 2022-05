Prales v metropoli. Architekti sázejí stromy i na budovy, na úkor zeleně už se nestaví

S domem zeleň nekončí. Architektura budoucnosti má umět tlumit negativní dopady městských staveb. Ty nemají vznikat na úkor zeleně a neměly by přispívat k přehřívání ulic. Řešení představuje Vila M v Paříži. Přináší přírodu přímo do ulic města a roste na ní možná víc stromů než v přilehlém parku. A nezůstalo jen u fasády, péče se věnovala i interiéru. foto: M. DENANCÉ, Y. MONEL, PRESS DISTRIBUTION

Domy nemusejí být protikladem přírody. Naopak ji mohou do měst přinášet. Francouzsko-brazilské studio Triptyque Architecture „transportovalo“ kus džungle do Paříže. Naplnilo ambici dostat přírodu do města, ale i opačně – město do přírody.