Dotace znovu odstartují, i přes spory. Program Oprav dům po babičce běží dál

Žadatelé ale mohou být v klidu, dotace budou dostupné prakticky beze změn, jen část lidí nedosáhne na peníze dopředu a bude je moci čerpat až zpětně. Dotace pro bytové domy startují 19. září, pro rodinné o týden později. Zvýhodněná dotace Light běží bez přerušení i přes léto.

Princip dotací zůstává stejný – motivovat co nejvíce lidí k tomu, aby snižovali energetickou náročnost svého bydlení, aby se jim to více vyplácelo a pouštěli se do toho co nejdříve. Česko se zavázalo, že spotřebu energií na vytápění sníží kvůli klimatické změně. Jestli je žadatel bohatý, nebo chudý, by nemělo hrát roli, stát si potřebuje odškrtnout co nejvíce zateplených domů.

V létě toto téma někteří politici teprve objevili a zjistili, že majitelé domů (tedy zpravidla bohatší než ti, kdo nemají žádnou nemovitost a žijí v nájmu) mohou dostat stovky tisíc na zateplení, tedy i zvýšení hodnoty své nemovitosti. Takto to funguje 14 let.