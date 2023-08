Pracovníků v zemědělství je opět méně. Před 25 lety jich byl dvojnásobek

Podíl zemědělských zaměstnanců na celkovém počtu pracovníků zůstává na zhruba 2,3 procentech. Počet zaměstnanců v samotném zemědělství včetně myslivosti a souvisejících činností pak klesl na 76 900 osob, jejich podíl na národním hospodářství byl 1,92 procenta.

Počet pracovníků se dlouhodobě odvíjí i od výše mezd v oboru, zaměstnavatelé si stěžují, že když lidé odejdou do jiných odvětví, například do práce pro automobilky, už se do zemědělství nevrátí. Mzdy meziročně vzrostly o 7,4 procenta, překonaly tak republikový průměr, který činil nominální nárůst o 6,5 procenta. Stále ale dosahovaly proti průměrné mzdě necelých 80 procent.

„Zemědělství se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Svědčí o tom pokles počtu zaměstnanců o další procento, ale také vysoký podíl zahraničních pracovníků. K negativním zprávám patří i skutečnost, že se zvyšuje podíl pracovníků v důchodovém a předdůchodovém věku a všeobecně nízký zájem nastupující generace o práci v zemědělství,“ popsal mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

Chybí dojiči i traktoristé

V oboru chybí především sezonní zaměstnanci, ale i stálí. „Podle odhadů chybí kolem deseti tisíc zaměstnanců na stálých pracovních pozicích, především v dělnických profesích v rostlinné i živočišné výrobě jako jsou dojiči, ošetřovatelé zvířat nebo traktoristé. V posledních letech ale začínají chybět i odborní zaměstnanci na pozice agronomů a zootechniků,“ dodal mluvčí.

Zároveň ale stále není podepsaná kolektivní smlouva mezi největším zaměstnavatelem – právě zemědělským svazem a odboráři. „Letos asi ani nebude uzavřena. Odbory nechtějí jednat o kompromisu a dokonce odmítly jednání prostřednictvím mediátora“ uzavřel. Odbory požadují nárůst tarifních základů o desetinu, zaměstnavatelé trvají na 5,6 procentech.

Zatímco v roce 2014 pracovalo v oboru 7 540 cizinců, loni jich bylo už přes 23 tisíc, což je více než čtvrtina z celkového počtu pracovníků. Z toho 40 procent z Ukrajiny, dále pak šlo o Slováky, Rumuny, Bulhary a Maďary. Podle komory pak někteří pracovníci cestují i z exotičtějších destinací, jako je Vietnam, Arménie, Mongolsko nebo Kolumbie.